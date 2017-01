Becali anunţă că a înregistrat trei nume pentru echipă

Finanţatorul stelist Gigi Becali a declarat, miercuri seară,că a înregistrat trei nume la Registrul Comerţului pentru societatea care administrează echipa sa de fotbal - FCSB, Fotbal Club Sport Bucureşti şi Fotbal Club Sporting Bucureşti. De asemenea, el a afirmat că va cere, joi, suspendarea executării deciziei Curţiid e Apel Bucureşti, care a decis că nu mai popate folosi numele Steaua Bucureşti.

"Eu cer de mâine suspendarea executării şi se va judeca de urgenţă, în zece zile şi dacă îmi aprobă suspendarea executării, când se dă motivarea, la Registrul Comerţului va apare şi cu suspendarea executării. Am înregistrat trei nume la Registrul Comerţului, FCSB, Fotbal Club Sport Bucureşti şi Fotbal Club Sporting Bucureşti. Am înregistrat trei, numele îl schimb imediat, nu am treabă cu numele", a spus Becali, la Digi Sport.

La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele "Steaua" şi "Steaua Bucureşti" în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile şi federaţiile sportive (FRF şi LPF).