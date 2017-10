Becali, anunţ de ultimă oră despre Alibec. Atacantul e exclus din lot, dar patronul se îmbogăţeşte

Exclus din lot din motive disciplinare, Denis Alibec poate aduce 10 milioane de lire sterline clubului FCSB. Atacantul are o ofertă din Anglia

Pentru a-l vinde, Becali e gata să îl impună în prima echipă. I-a transmis antrenorului că are mână liberă, dar speră ca Dică să aibă înțelepciunea de a-l reprimi la momentul potrivit pe Alibec, pentru ca atacantul să poată fi văzut la lucru.

"Și ieri (n.r. marți, 17 octombrie) am primit un telefon ca să se intereseze de el (n.r. de transferul lui Denis Alibec), de la o altă echipă. Pe ăia nu îi interesează, l-au văzut și nici nu știu, au zis că dacă a dat un picior unei uși, nu e mare lucru. Îi interesează jucătorul Alibec, poate spun că face așa dacă ia 20.000 de euro lună și că, dacă are 1,5 milioane de euro pe an la ei, poate se comportă altfel. Probabil au alte metode de antrenament sau educație fotbalistică. Nu e mare lucru ce a făcut, până la urmă.

Acum, îl dau pe 10 milioane. Ca să îl dau, el trebuie să joace meciul cu Be'er Sheva de acasă. Dică o să îl primească; are mână liberă, dar cred că are înțelepciunea să facă ce trebuie. Ce facem, aruncăm 10 milioane pe foc? Dacă nu joacă cu Be'er Sheva, o să îl impun eu! Dacă nu joacă la București, cu Hapoel, îl iau eu de mână și o să îl bag pe teren, îl prezint arbitrilor. Îmi bat joc de 10 milioane, ce, sunt tâmpit?", a precizat patronul de la FCSB la Digisport.