Becali anunță un nou antrenor la FCSB - Reghecampf cred că deja a semnat cu alt club, va veni Dică

Finanțatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunțat, duminică seara, la postul Digisport, că Nicolae Dică va fi noul antrenor al echipei în sezonul următor, precizând că, din punctul său de vedere, Laurențiu Reghecampf a semnat deja cu un alt club unde va câștiga anual 4 milioane de euro.

"Suntem în stadiu avansat cu Nicolae Dică să vină. Laurențiu Reghecampf mi-a spus că mâine vine să vorbească cu mine, că are ofertă de la alt club de 2,6 milioane de euro, plus bonusuri, și ajunge la 4 milioane pe an. Și mi-a zis că vrea să plece, dar să-i dau și eu un sfat. Și eu ce sfat îi pot da dacă sunt atâția bani? După care m-am gândit la Dică, m-am întâlnit cu el, am vorbit în mare. El este de acord cu propunerea mea. Exclud varianta ca Reghecampf să mai rămână pentru că eu cred că el a semnat deja cu alt club, iar acum doar se alintă. Ne despărțim fără pretenții de nicio parte. După ce reziliem, vine Dică", a spus Becali.

Oficialul FCSB a menționat că nu este o problemă faptul că Nicolae Dică nu deține încă licența Pro: "Dică nu are licența Pro, dar se gândesc ei, rezolvă el cu MM (n.r. — directorul sportiv Mihai Stoica)".

Gigi Becali a adăugat că prima sa opțiune de antrenor a fost Marius Șumudică, actualul antrenor al formației Astra Giurgiu. "Cu Dan Petrescu nu am vorbit. Nu l-am ofertat nici pe Miriuță. El e dinamovist. Dacă era după mine, eu l-aș fi pus pe Șumudică antrenor. Dar era prea mare riscul. Dar dacă era după mine îl puneam imediat pe Șumudică. Și așa e prea mare presiunea acum cu procesul la TAS. Dar după mine el era prima opțiune. Dacă el era acceptat de suporteri. Însă el a spus că are sânge vișiniu, eu ce să-i fac? Șumudică am înțeles că are o ofertă de la Craiova", a mai afirmat Becali.

În vârstă de 37 de ani, Nicolae Dică a fost secundul antrenorilor Costel Gâlcă și Mirel Rădoi la FC Steaua în perioada iunie 2014 — decembrie 2015.

Echipa FCSB a pierdut titlul de campioană în ediția 2016-2017 a Ligii I în fața echipei FC Viitorul Constanța. FC Viitorul a încheiat cu același număr de puncte în clasament ca FCSB, 44, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câștigând cu 3-1 pe teren propriu și remizând la București, 1-1.

Conducerea FCSB contestă câștigarea titlului de către FC Viitorul deoarece susține că Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prevede faptul că în calculul punctelor obținute în meciurile directe cu gruparea din Ovidiu se iau toate cele patru partide disputate în sezonul 2016-2017 și nu doar meciurile din play-off, așa cum menționează LPF. Finanțatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a anunțat, la 13 mai, că formația sa este campioană, deși LPF a decernat titlul echipei FC Viitorul, precizând că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a se face dreptate.