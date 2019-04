Becali a jucat la pariuri pe Liga Campionilor! „Să facă anchetă!”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat că a pariat online 10.000 de euro pe două meciuri din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Becali riscă o sancțiune din partea Federației Române de Fotbal.

Regulamentul FRF nu le permite persoanelor implicate în fotbal să parieze. Totuși, Gigi Becali nu este în acte patronul FCSB.

„Pe Ajax am pus pariu și am câștigat 25.000 de euro, când a jucat Ajax cu Juventus, în meciul tur. Am luat o combinație de două: am pus că bate Barcelona și bate Ajax sau meci egal. Am pus 10.000 de euro și am câștigat 25.000. Am vrut să pun și acum că se califică Ajax și că bate Barcelona, dar Mihai Stoica a zis . Și n-am mai pus.” Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.

Extras din regulamentul FRF privind integritatea competițiilor: „Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu: a) interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani; b) penalitate sportivă de 300.000 de lei„.