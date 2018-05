A găsit un bebeluș abandonat în pădure când alerga. 20 de ani mai târziu, ceva uluitor s-a întâmplat

O femeie din SUA a găsit un bebelus abandonat, aproape complet îngropat pe o cărare din pădurea ea făcea jogging, și nu spera să mai trăiască. 20 de ani mai târziu a avut surpriza vieții ei.

Un bebeluș a fost găsit îngropat într-o pădure din California, SUA, acum 20 de ani. Femeia care l-a descoperit povestește momentul dramatic. ”Făceam jogging și câinele meu m-a alertat. Se vedeau două piciorușe, dar am crezut că e un animal mort. Când am văzut că e un bebeluș, am țipat”, povestește femeia.

Copilul a fost dus de urgență la spital, iar medicii au reușit să-i salveze viața. Ulterior, micuțul a fost dat spre adopție.

Acum, 20 de ani mai târziu, bărbatul s-a reîntâlnit cu cea care i-a salvat viața.

”Te-am așeptat 20 de ani. Ești exact cum îmi imaginam”, a spus aceasta când l-a văzut, în cadrul unei emisiuni la radio.