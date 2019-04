Cântăreața și compozitoarea americană Bebe Rexha a dezvăluit într-o postare pe Twitter că suferă de tulburare bipolară.

Afecțiunea o pune în mare dificultate pe interpreta hiturilor "Say My Name" și "I’m a Mess", care recunoaște că nu "se simte prea bine”, potrivit BBC.

Bebe Rexha suferă de tulburare bipolară, totul pe TABU.RO