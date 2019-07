Beat și fără permis a "zburat" cu mașina de pe pod, la Gherla: două victime

Un accident de circulatie a avut loc pe DN1C, la iesire din Gherla, spre Dej. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a plonjat de pe podul Vaii Fizesului, in albia paraului. Soferul care conducea autoturismul nu avea permis de conducere si era si sub influenta bauturilor alcoolice.

Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 17:00. Din informatiile transmise de politisti, un barbat in varsta de 49 de ani, din Gherla, care conducea un autoturism Dacia Logan, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat in coliziune cu parapetul de protectie de pe pod si a plonjat in apa. Atat soferul, cat si pasagerul acestuia, un barbat de 32 de ani, din Gherla, au reusit sa iasa singuri din autoturim, fiind adusi la mal de martori. Mai apoi, ambulantele i-au transportat pe cei doi la spital.



Conform oamenilor legii, accidentul s-ar fi produs pe fondul conducerii sub influenta bauturilor alcoolice. Mai mult decat atat, conducatorul auto nu detinea nici permis de conducere. Acesta a mai fost retinut de politisti si in luna aprilie, tot pentru conducere fara permis, scrie dejeanul.ro.