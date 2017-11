Beți cafea la ibric? Iată ce efect poate avea asupra organismului

Deşi foarte populară, cafeaua preparată la ibric poate creşte colesterolul, din cauza zaţului. Cea mai bună modalitate de preparare este la filtru sau espressor, atrag atenția specialiștii.

„Espresso-ul are o aromă foarte puternică, dar, contrar concepţiilor populare, nu are o cantitate mai mare de cofeină decât cea preparată la filtru, pentru că este preparată la abur”, explică nutriţionistul Eduard Adamescu, scrie doctorulzilei.ro.



Neagră sau cu puţin lapte degresat nu are aproape nicio calorie, însă capuccino, ciocolata caldă sau latte-machiato „stricate” cu mult lapte, frişcă şi zahăr urcă şi la 500 de calorii, adică un sfert din necesarul zilnic al adulţilor. Cu alte cuvinte, din punct de vedere caloric, o astfel de băutură poate „înlocui” cu succes micul dejun sau cina. Mai grav e că nu aduc nutrienţi, ci doar zahăr, frişcă şi grăsimi, care, consumate cu regularitate, favorizează acumularea kilogramelor şi cresc nivelul de colesterolul din sânge. Chiar dacă e practică, nu alegeţi cafea „la plic”, încărcată cu E-uri şi zahăr.