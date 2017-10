Be'er Sheva-FCSB 1-2. Ce i-a transmis Gnohere lui Dică, după ce nu l-a introdus din primul minut

FCSB a învins cu scorul de 2-1 echipa Hapoel Beer Sheva, într-un meci din etapa a treia a grupei G a Ligii Europa, în care golurile vicecampioanei României au fost marcate de Harlem Gnohere, la scurt timp după ce a intrat pe teren.

Gnohere a vorbit despre meci şi n-a ratat ocazia de a-l "taxa" pe antrenorul Nicolae Dică din cauză că nu l-a introdus pe teren din primul minut.

”A fost un meci greu, dar cel mai bine este că am câștigat cele trei puncte și asta contează cel mai mult. Am crezut că voi fi titular, pentru că lipsea Denis, dar am intrat pe teren și am dat tot ce este mai bun din mine. Nu suntem calificați, dar am luat o opțiune foarte, foarte mare. Ne mai trebuie ceva puncte cu Beer Sheva și cu Plzen și vom fi în primăvară. Apoi sper să avem noroc la tragerea la sorți. Mi-ar plăcea să jucăm cu o echipă din Franța, pentru că astfel voi avea șansa să fiu și eu urmărit de familia mea", a spus Gnohere la Pro X.