Băuturi pe care să le eviţi dacă iei medicamente

Anumite bauturi sunt interzise consumului dupa administrarea medicamentelor. Este recomandat ca femeile sa nu consume grapefruit dupa anticonceptionale, insa acesta nu este singurul avertisment al medicilor.

1. Medicii sustin ca anumite bauturi nu trebuie consumate dupa medicamente, iar asta depinde mai ales de tipul de antibiotice pe care pacientul le ia. Persoanele care sufera de tuberculoza si consuma alcool, chiar si in cantitati mici, vor suferi din cauza iritatiilor de la nivelul pielii. De asemenea, alcoolul reduce si efectele penicilinei.



2. Nici cafeaua nu trebuie consumata in anumite momente, dupa administrarea medicamentelor. Cafeaua reduce efectele secretiei gastrice si reduce in acest fel eficacitatea medicamentelor antiulceroase, scrie bzi.ro.



3. Pe lista bauturilor interzise dupa administrarea medicamentelor se afla si sucurile acidulate, pline de coloranti si zahar. Medicii le recomanda pacientilor sa nu consume bauturi acidulate dupa ce au luat ampicilina, oxacilina sau eritromicina.