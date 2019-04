Bauhaus. Tu au auzit de Mișcarea Bauhaus? Surpriza oferită astăzi de Google

Bauhaus

Cuvântul german Bauhaus (bau - a construi și haus - casă) desemnează de obicei Staatliches Bauhaus, o școală de artă, design și arhitectură, precum și un curent artistic extrem de influent în următoarele domenii:

arhitectură

arte plastice

design

fotografie

mobilier

decorări interioare ale secolului XX

Forme simple, geometrice, linii drepte, colturi rotunjite, contraste, culori rezervate, primare, negru, metal, sticla, piele şi lemn masiv – am putea caracteriza pe scurt interioarele marca Bauhaus.

Chiar dacă rădăcinile lui se întorc într-un alt secol, avem de a face cu un stil definit cu exactitate în timp, lucru destul de rar întâlnit în istoria artei.

Bauhaus sau Școala de stat pentru arhitectură

Traducerea în spiritul ambelor limbi a noțiunii Staatliches Bauhaus ar fi "Școala de stat pentru arhitectură"; totuși cea mai apropiată și normală referire în limba română este "Casa Arhitecturii". Curentul artistic Bauhaus, extrem de puternic și influent, a luat naștere însă în clădirea Bauhaus din Dessau.

Clădirile Bauhaus din Weimar și Dessau au fost înscrise în anul 1996 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Paradoxul aparent al mișcării timpurii Bauhaus a fost contradicția dintre manifestul său artistic, care proclama ca țel ultim al întregii activități artistice și creatoare clădirea, ca un ansamblu finit, și lipsa oferirii de cursuri de arhitectură până în 1927. Până la data primelor cursuri de arhitectură, aparent, cel mai clar produs arhitectural Bauhaus a fost ... reprezentat de posterele sale și de tapetul folosit pentru decorarea unora dintre pereții clădirii Bauhaus din Dessau.

În același timp munca studenților de a termina proiecte nefinisate sau de a produce alte proiecte bazate pe clădiri niciodată construite, precum și realizarea de piese ambientale, așa cum au fost diverse piese de mobilier și de olărie / ceramică, a constituit un aspect pregătitor al acestora spre viitoare cursuri specializate.

De fapt, este complet incorect a se vorbi despre o absență totală arhitecturală. În perioada anilor 1919 - 1927, în timpul conducerii Staatsliches Bauhaus de către Gropius, acesta și partenerul său din firma de arhitectură avută în comun, Adolf Meyer, nu au făcut nici o deosebire reală între realizările arhitecturale ale firmei și cele ale școlii.

Bauhaus - realizări

Realizările concrete arhitecturale ale acestor ani:

casele Sommerfeld și Otto din Berlin,

casa Auerbach din Jena,

clădirea Bauhaus din Dessau precum

locuințele profesorilor care au predat la Bauhaus

participarea la concursul de design organizat pentru proiectarea clădirii ce urma să devină Tribune Tower din Chicago

Clădirea Bauhaus din Dessau este creația lui Walter Gropius, construcția în sine spunând aproape totul despre Bauhaus.

Staatliches Bauhaus, fondat la 1 aprilie 1919

Staatliches Bauhaus a fost fondat la 1 aprilie 1919, în Weimar (Germania) și după 14 ani, în 1933 a fost închisă la ordinele specifice ale regimului nazist.

Pentru a înțelege foarte bine contextul în care a luat naștere acest stil modern, trebuie să ne reamintim că toți artiștii secolului XIX. se confruntau cu o dilemă: unde va duce ritmul alert al dezvoltării industriei, ce va face omul şi cum va asimila schimbarea totală a lumii care-l înconjoară.

În țările unde designul obiectelor cotidiene a avut deja o tradiţie, tot mai mulți meșteșugari și artiști plastici s-au alăturat tendinței de a crea obiecte utile, frumoase, și totuși accesibile unui public larg, deci care se pot produce în masă, scrie magmob.ro.

O asemenea echipă, alcătuită din artiști plastici și arhitecți renumiți din Europa, a fost invitată în Weimar de Walter Gropius pentru a preda în noua școală fondată de el.

Bauhaus. O instituție artistică complexă

Bauhaus. Ideea lui era să înființeze o instituție artistică complexă prin fuzionarea unora din școlile artistice și de meserii din Weimar, Großherzogliche Sächsische Hochschule für Bildende Kunst („Școala de arte frumoase a marelui ducat al Saxoniei”) și Kunstgewerbeschule Weimar, o fostă școală de meserii în domeniul artelor frumoase și a decorării interioare.

Astfel s-a născut Staatliches Bauhaus, cunoscut mai apoi sub forma simplificată de Bauhaus.

Numele școlii de artă, design și arhitectură urma să fie denumirea curentului artistic extrem de influent în arhitectura, artele plastice, designul, fotografia, mobilierul și decorările interioare ale secolului XX.

Bauhaus. Școala și mișcarea artistică, generată de către Gropius a funcţionat între anii 1919 - 1933 în trei orașe germane: Weimar, Dessau și Berlin, sub conducerea a trei directori diferiți, toți arhitecți, ca mai târziu să devină unul dintre cele mai importante stiluri internaționale.

The New Bauhaus

Cu emigrarea fondatorului mișcării în Statele Unite ale Americii, această mișcare artistică cunoaște o renaștere cunoscută sub numele generic The New Bauhaus.

Mișcarea Bauhaus a fost supusă în decursul istoriei sale de 14 ani unor provocări, schimbări și redefiniri, datorate lipsei de fonduri (Republica de la Weimar era conservatoare și relativ săracă), schimbarea profesorilor și puternicele tensiuni interne și externe.

Bauhaus. Necesitatea însă are și aspectele sale pozitive: flexibilitatea, schimbarea, delimitarea, definirea intențiilor și crezului artistic sunt benefice în procesele de creație, iar stilul Bauhaus rămâne caracterizat de unitate și puternica individualizare artistică, operele Bauhaus fiind ușor de recunoscut.

Bauhaus. Cei trei directori ai școlii Bauhaus au fost: fondatorul acesteia, Walter Gropius, între 1919 și 1928, Hannes Meyer, între 1928 și 1930, și Ludwig Mies van der Rohe, între 1930 și 1933.

Gropius este de părere că odată cu terminarea războiului o nouă perioadă istorică începuse, iar ambiția sa declarată era ca să creeze un nou stil arhitectural care să reflecte această nouă perioadă: construcțiile, designul, mobilierul, obiectele de artă și decorațiunile interioare trebuiau să reflecte în cel mai tranșant mod posibil lumea în curs de industrializare.

Bauhaus. Viziunea pragmatică

Viziunea programatică a lui Walter Gropius era ca să creeze spații ambientale funcționale, ieftine, practice și reproductibile cu ajutorul producției de masă, fiind în acest fel accesibile absolut fiecăruia.

Bauhaus. Corespunzând viziunii sale artistice interdisciplinare fusese gândită și concepută inițial Staatsliches Bauhaus.

Bauhaus. Fonduri de stat

Bauhaus. Instituția a fost susținută în mare parte din fonduri de stat.

După schimbări în guvernul local, școala se mută de la Weimar la Dessau, unde atmosfera artistică era mult mai lucrativă, destinsă și progresistă.

Aici, după planurile lui Gropius, se ridică și clădirea atât de cunoscută, devenită emblemă a mișcării sub numele de „Clădirea Bauhaus din Dessau”, care a devenit sediul școlii pentru perioada următoare, 1925 - 1932, cea mai complexă și înfloritoare din întreaga sa istorie.

Bauhaus. Walter Gropius a fost urmat la conducerea Bauhaus de Hannes Meyer, care la rândul său a predat conducerea lui Ludwig Mies van der Rohe.

Simultan, din diverse motive, printre care tensiunile interne din mișcarea târzie Bauhaus au fost esențiale, școala se mută la Berlinunde, şi este în final închisă, în 1933, la ordinele specifice ale regimului nazist.