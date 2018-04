Bătrânul bătut în Brașov. Românii au strâns 85 000 de lei pentru el: ”A plâns de 4 ori într-un ceas”

Cazul bătrânului bătut crunt într-un pasaj din Brașov i-a impresionat pe români. În urma unei campanii desfășurate pe Facebook de medicul Vasi Rădulescu, s-au strâns 85 00 de RON pentru acesta. Miercuri, medicul a fost la spitalul din Brașov să îl viziteze pe bătrân: ”A plâns de 4 ori într-un ceas”, a scris Vasi Rădulescu.

”Am fost la spital la domnul D. Am decis, cu Catalina Dumitrescu, să nu facem nicio poză. Sper să acceptați asta. Domnul D. este tare obosit. Nu vreau să-l stresăm cu toate vizitele și să-i facem mai mult rău. A plâns de patru ori într-un ceas. L-am lăsat să facă asta și a durat puțin. E liniștit și tare cuminte în rest. Când se pune să doarmă, vrea să ocupe cât mai puțin din pat. Se chircește ca un bebeluș. Nu va fi singur. Eu, noi, îi vom fi aproape. Sper ca povestea asta să aibă reverberații adânci în fiecare și să facem lucruri frumoase, multe, împreună. Mulțumesc”, a scris medicul Vasi Rădulescu, miercuri, pe Facebook.

Apoi, medicul a anunțat și care este suma strânsă în contul pe care l-a deschi pentru bătrân:

"Am revenit în București. 85.000 de lei strânși. Știu că am sute de mesaje și promit că voi răspunde fiecăruia, dar am nevoie și eu de odihnă, după aceste zile în care am dormit câteva ore cu totul. Să nu uitați că și domnul D. are nevoie, chiar de mai multă. Să nu-l epuizați cu vizite nenumărate. Mulțumesc din inimă tuturor, V.

Bătrânul de 66 de ani a fost transportat la spital şi internat la Secţia de Neurochirurgie. Are multiple leziuni pe faţă, nasul dislocat, şi-a pierdut câţiva dinţi şi era să rămână paralizat.

Cei doi agresori au 18 şi 23 ani. Ceplinsche Adrian şi Mircea Mihai Constantin nu au antecedente penale şi nici nu au fost cercetaţi vreodată pentru fapte de violenţă. Amândoi erau băuţi în momentul atacului. Bătrânul a fost lovit fără milă până când a leşinat şi a avut noroc cu un paznic care a intervenit şi i-a salvat viaţa. Atacul a avut loc sâmbătă noaptea la ora 2.40 într-un pasaj din Centrul Braşovului. Bătaia, de o violenţă extremă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit cu pumnii şi picioarele în zona coastelor şi a feţei şi apoi se prăbuşeşte pe scări. Este lovit în continuare, chiar dacă este inconştient.

„Victima a ajuns la noi în stare de inconştienţă şi cu o fractură de coloană cervicală“, a declarat Marius Leonte, purtător de cuvânt la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Bătrânul a dat o scurtă declaraţie, în care a povestit că muncea cu ziua în agricultură pe un teren pe care unul dintre agresori îl avea în arendă. Omul a mai spus că are un copil bolnav şi că şi-a cerut banii pentru munca sa, dar a fost refuzat. Când a insistat să îşi primească banii, a fost atacat de cei doi tineri.

„Am muncit la el şi am cerut ce-mi datora. Sunt bătrân şi la anii mei trebuie să muncesc. M-au lovit, eu am încercat să mă apăr. Nu am putut, sunt bătrân, nu am putere“, a spus victima.