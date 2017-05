Bătrâna condamnată la 5 ani de închisoare pentru că l-a ucis pe cel care voia s-o violeze a murit

Batrana de 80 de ani, din judetul Vaslui, condamnata, luna trecuta, la cinci ani de inchisoare pentru omor, dupa ce a ucis in bataie un barbat cu 22 de ani mai tanar care a vrut sa o violeze, a murit in spital.

Cazul batranei din localitatea vasluiana Tacuta, condamnata de instanta de fond la cinci ani de inchisoare pentru ca l-a omorat pe cel care voia sa o violeze, nu va mai fi judecat de Curtea de Apel Iasi.

Dosarul va fi clasat de catre magistrati pe motiv ca nu mai are obiect, in conditiile in care P. A. a murit inainte de a se judeca apelul facut atat de catre ea, cat si de catre procuror, ambele parti considerand pedeapsa prea mare, scrie ziare.com.