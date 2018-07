Bătrân paralizat, care trăieşte din ajutorul social, pe lista celor mai mari datornici la Fisc

Un gorjean imobilizat la pat de peste doi ani, care trăieşte doar din ajutorul de social, figurează în evidenţele ANAF drept unul dintre cei mai mari datornici din România, cu suma de aproximativ 12 milioane de lei, echivalentul a peste 2,5 milioane de euro.

Dumitru Tentoaica, din satul Floreşti, comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj, se află pe locul nouă într-un top al persoanelor cele mai mari datorii de la nivel naţional, alături de oameni de afaceri precum ar Robert Negoiţă. Datornicul din Ţânţăreni a fost declarat insolvent. Acesta a suferit un accident vascular-cerebral şi nu se mai poate deplasa. El nu ştie prea bine ce s-a întâmplat, dar recunoaşte că actul său de identitate se află la sora lui.



„Nu am cum să am datorii aşa de mari. Nu aveam cum. Am buletinul la ea (n.r. – la sora acestuia), pentru că eu nu pot să mă deplasez şi i-am dat buletinul ei. Mi-a făcut mie nişte acte. Sora este pensionară. Are 75 de ani. Copilul ei a făcut un contract sau ceva de genul acesta cu buletinul meu. Am înţeles că se ocupa deşeurile de fier vechi. Nu ştiu ce dracu' a făcut. Eu sunt de doi ani la pat", spune bătrânul.



„Este un amărât. A fost la ajutorul social. Are o căsuţă. A fost la ajutorul social. I-am făcut noi o cămăruţă, pentru că i-a luat casa foc. Ne-a venit şi nouă hârtie că are firmă. Îl tăiasem de la ajutorul social. Pe urmă ne-a adus o hârtie că firma este lichidată. O soră de-a lui, Ştefănoaica Elena, a venit şi l-a minţit că-i face firmă. I-a luat buletinul nepotul lui. A semnat şi i-a trecut firma pe numele lui. El stă la pat şi nu-l îngrijeşte nimeni. Amărât a fost toată viaţa lui. Mai făcea şi el o zugrăveală dar acum nu mai poate. Poate că e firma lichidată, dar datoriile au rămas“, a declarat Maria Vasilescu, primarul comunei Ţânţăreni, scrie adevarul.ro.