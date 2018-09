Bătaie de joc CFR Călători, călători claie peste grămadă într-un tren cu 2 vagoane goale

Bătaie de joc marca CFR Călători, pe una dintre cele mai circulate rute din ţară, Bucureşti Nord- Timişoara. Un călător revoltata a relatat pe reţelele de socializare faptul că în gara din Craiova s-au vândut bilete fără locuri într-un tren care circulă cu 2 vagoane goale şi sigilate.

"CFR Călători își bate joc de oameni într-un mod ordinar. Pe ruta Timișoara-Bucuresti in Craiova se vând bilete fără loc, în timp ce garnitura are două vagoane goale nefolosite sigilate. Mizerie CFR Călători!!! Update: Am vorbit cu șeful de tren și mi-a zis că nu funcționează clima in cele două vagoane goale. Vezi Doamne oamenii care stau claie peste grămadă pe culoare beneficiază de aer condiționat," a scris călătorul revoltat.

Pe de altă parte, pe numeroase alte rute trenurile sunt supraglomerate pentru că nu există suficiente vagoane.

surse foto: FB/Damian Iulian