Bătaie crâncenă între primar și un consilier local, într-o primărie din Teleorman

La finalul unei ședințe tensionate de consiliu local, primarul unei comune din Teleorman și un consilier local s-au bătut până și-au scos ochii. La propriu!

Este vorba despre primarul liberal al comunei Botoroaga și despre un consilier PSD, care au început să se certe și să se înjure încă din timpul ședinței. Apoi, la ieșire, cei doi s-au angajat într-o luptă corp la corp, din care consilierul local a ieșit un o hemoragie masivă în zona unuia dintre ochi. Nici primarul n-a fost mai fericit, acesta scăpând cu un obraz tumefiat.



Potrivit realitateadeteleorman.net, consilierul local, Constantin Dorobanțu, susține că situația a fost tensionată încă din timpul ședinței: „Am avut o discuție pe două puncte de pe ordinea de zi, una a fost cu majorarea indemnizațiilor consilierilor și am propus ca majorarea aceea să o donăm către spitalul oncologic pediatric care se face la Fundeni. Nu i-a convenit că am luat eu această inițiativă. Apoi am propus să returnăm banii încasați pentru un serviciu care nu a funcționat mai multe luni pe raza comunei, și anume serviciul de pază. Asta l-a iritat foarte tare. M-a făcut infractor. La rândul meu, i-am spus și eu infractor, pentru că a luat banii de la cetățeni nejustificat. Și eu am ieșit după schimbul ăsta de replici, consilierii mei au coborât din primărie între timp. El a ieșit după mine și, când m-am întors, m-a lovit cu capul în nas, dar puțin, nu m-a afectat prea rău. Apoi a mai vrut să mă lovească, dar eu l-am împins cu podul palmei. Au intervenit consilierii lui, m-au imobilizat și el s-a repezit asupra mea, mi-a băgat degetul în ochi și a început să împingă, să îmi scoată ochiul. Am țipat să îmi dea drumul, că îmi scoate ochiul. Și nimeni nu intervenea. Deci erau patru și toți au peste suta de kilograme. Am mers la spital la Alexandria, de acolo m-au trimis la București, la spitalul Lahovari și acolo m-au operat. Încep acum să se retragă cheagurile de sânge. Mâine sunt programat la Medicina Legală și îi fac plângere penală, pentru că eu nu știu dacă îmi recapăt vederea 100%.”







Primarul localității, Mihail Cojocaru, are o versiune total diferită: „La finalul ședinței, a plecat, după un minut și ceva am ieșit și eu din sală. Mi-a pus mâna stângă în plex și cu dreapta m-a lovit în obraz. Nici nu mă așteptam. A crezut că mă oprește să îmi zică ceva. Era vicele în spate și încă un consilier de la ALDE și m-a împins de era să mă arunce peste balustradă, că eram la etaj. Ei l-au tras, eu i-am pus mâna în față și l-am împins. Nu știu dacă s-a operat la ochi, că și ieri și azi el a umblat fără pansament la ochi prin comună. Oricum, are trei variante ale poveștii. Am fost și eu la medic, aveam o tumefacție de 2 centimetri, contuzie facială rezultată în urma unei agresiuni. Eu nu m-am așteptat niciodată să ajung în astfel de situație. Eu nu m-am bătut cu nimeni niciodată. I-am zis că e infractor și e cunoscut că se bate prin comună. Sunt martori doi consilieri care au văzut totul. Viceprimarul m-a ținut pe mine, să nu cad peste balustradă. Îmi pare rău că s-a ajuns să se discute la adresa mea. Dar s-a ajuns în presă… Recunosc că poate i-am băgat degetul în ochi, când l-am împins, dar nu știu acest lucru, pentru că mă apăram.”