Băsescu știe de ce nu a fost invitată Dăncilă la Sibiu

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că în spaţiul public "se revarsă necunoaşterea despre Uniunea Europeană", prin faptul că jurnalişti şi politicieni "deplâng faptul că doamna Dăncilă încă nu a fost invitată la Sibiu"

Fostul preşedinte explică că ea nici nu va fi invitată la lucrările Consiliului European şi subliniază diferenţa între această instituţie şi Consiliul Uniunii Europene. "Doamna premier Dăncilă prezidează Consiliul Uniunii Europene (acolo unde merg miniştrii), în timp ce preşedintele Iohannis prezidează Consiliul European, care este altă instituţie. (...) Doamna premier Dăncilă nu va putea fi invitată la lucrările Consiliului European (vezi Tratatul de la Lisabona), dar va putea fi invitată la recepţie şi prezentată de preşedinte", susţine Băsescu.

"Consiliul European, foarte pe scurt pentru cei interesaţi. Să prevenim situaţia în care un ziarist zelos de la Antena 3 s-ar repezi la Donald Tusk cerându-i socoteală pentru neinvitarea doamnei Dăncilă. În spaţiul public se revarsă necunoaşterea despre Uniunea Europeană. Ziarişti şi politicieni deplâng faptul că doamna Dăncilă încă nu a fost invitată la Sibiu. Oameni buni, nici nu va fi invitată la lucrările Consiliului European (...)", afirmă Traian Băsescu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El oferă mai multe motive pentru care Dăncilă nu va fi invitată la aceste lucrări.

"1.În cursul fiecărei preşedinţii rotative se organizează un Consiliu European informal în ţara care deţine preşedinţia Uniunii Europene. De această dată este România - Sibiu (am participat la 19 astfel de Consilii informale în cei 10 ani de activitate în Consiliul European). 2.Conform Tratatului de la Lisabona fiecare stat membru are un singur loc în Consiliul European, loc care este rezervat aceluia care prin Constituţia naţională are mandat de reprezentare a ţării, în cazul nostru Preşedintele Iohannis. Din Consiliul European mai fac parte Preşedintele Comisiei Europene şi Preşedintele permanent al Consiliului European", arată Traian Băsescu.

Alte motive invocate de el sunt acelea conform cărora Consiliul European, în şedinţele sale, stabileşte orientări pentru Comisia Europeană, pentru Consiliul Uniunii Europene şi pentru Parlamentul European, iar aceste orientări date de Consiliul European sunt procesate de Comisia Europeană şi, atunci când este cazul, Comisia elaborează proiecte de acte normative pe care le transmite Consiliului Uniunii Europene şi Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul European transmite proiectele de acte normative către parlamentele naţionale pentru observaţii.

Potrivit lui Băsescu, Consiliul Uniunii Europene este organizat în formaţiuni pe domenii de activitate şi funcţie de domeniu la şedinţe participă miniştrii de resort din fiecare ţară - acum preşedinţia formaţiunilor Consiliului UE este asigurată de miniştrii români, iar premierul Viorica Dăncilă poate participa la oricare din şedinţele formaţiunilor.

Consiliul Uniunii Europene, prin preşedinte (acum Dăncilă) sau ministrul de resort (ex. Teodorovici) face negocierea finală în numele Consiliului UE cu Parlamentul European asupra subiectelor în divergenţă din conţinutul unui act normativ ce urmează a fi adoptat, mai arată Traian Băsescu.

"Concluzie: 1.Doamna premier Dăncilă prezidează Consiliul Uniunii Europene (acolo unde merg miniştrii), în timp ce preşedintele Iohannis prezidează Consiliul European, care este altă instituţie. Deci, sunt două instituţii cu atribuţiuni total diferite. 2. Doamna premier Dăncilă nu va putea fi invitată la lucrările Consiliului European (vezi Tratatul de la Lisabona), dar va putea fi invitată la recepţie şi prezentată de preşedinte, cu un scurt laudaţio, celorlalţi membri ai Consiliului European", susţine fostul şef al statului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, referindu-se la participarea la Summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, că nu a fost invitată încă, întrebându-se cum putem vorbi noi de unitate când premierul României, care deţine preşedinţia rotativă, nu este prezent pentru a vorbi despre realizările preşedinţiei române a Consiliului UE.

Întrebată dacă va participa la summit, Dăncilă a răspuns: "Nu pot să vă spun dacă merg, nu am fost invitată încă. Dacă va exista o invitaţie, cu siguranţă voi merge. Dar o invitaţie la summit cu toţi liderii, pentru că aici este o contradicţie: Guvernul României a fost cel care a asigurat organizarea summitului din punct de vedere financiar, preşedintele preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene este premierul, toţi miniştrii asigură preşedinţia la consilii, toate rezultatele, 90 de dosare legislative încheiate puse pe masă arată o muncă titanică din partea Guvernului şi mi se pare totuşi nepotrivit, ca să folosesc un termen elegant, ca tocmai cei care au muncit atât pentru România, cei care au atras atâtea aprecieri (...) să nu fie invitaţi la summit”.

Dăncilă a amintit că la deschiderea preşedinţiei rotative Klaus Iohannis a fost invitat la ceremonia organizată la Ateneul Român, pentru că "atunci când sunt obiective de ţară, este important să dăm dovadă de consens şi de acţiune comună”.

Primul-ministru a spus că nu vede actuala situaţie ca pe un "război între partide politice, între preşedine şi premier”, ci ca pe un "mesaj pe care-l dăm către întreaga Europă”.