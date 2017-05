Băsescu şi Tăriceanu, schimb de replici în plen: "Oricum, am spus lucruri mai interesante ca dvs"

Traian Basescu si Calin Popescu-Tariceanu au avut un nou schimb de replici in plenul Parlamentului Romaniei, unde a sustinut un discurs presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Presedintele Senatului, care conducea sedinta de plen reunit, l-a avertizat pe fostul presedinte ca a depasit de trei ori timpul alocat discursului sau, iar replica senatorului PMP a venit prompt, in rasetele salii: "Da, dar am spus lucruri mai interesante decat dumneavoastra", anunţă Agerpres.