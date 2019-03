Băsescu, necruţător cu Iohannis: E nepermis să fii încă nehotărât (VIDEO)

Traian Basescu, in studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat dur pe succesorul său, Klaus Iohannis, pentru declaraţia legată de amânarea deciziei de a convoca unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai. Invitat la Realitatea TV, Băsescu a precizat că poziţia preşedintelui trebuia să fie mult mai tranşantă.

„Este nepermis ca la ora asta presedintele sa fie nehotărât, pentru ca Parlamentul i-a permis acest lucru in 2017 si nici acum nu s-a hotarat", a spus Traian Băsescu la Realitatea TV.

„Referendumul are riscurile lui, iar eu sub nicio forma nu as merge pe intrebari pe justitie. E riscant, în momentul de faţă doar cei care nu umblă prin ţară nu-şi dau seama, dar există aproape un echilibru între cei ce spun că justiţia a greşit şi cei care spun.(...) Când ai 100 de articole declarate neconstituţionale în codurile penale şi ai în Constituţie articol care spune că trebuie să le modifici în 45 de zile, nu trebuie să te joci de-a legislaţia penală”, a mai precizat Traian Băsescu, invitatul lui Denise Rifai la "Talk News".

sursă video: Realitatea TV