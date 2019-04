Băsescu, mesaj de la Chișinău: Este un MĂCEL în viața politică din România

Traian Basescu le-a spus, duminica, la Chisinau, cetatenilor din Republica Moldova ca este "un macel" in viata politica din Romania, temele "il bagam sau pe Dragnea la puscarie, ajunge sau nu Kovesi procuror-sef european" fiind o fantezie de campaniei pentru ca romanii sa voteze politic.

"Multi dintre dumneavoastra urmariti viata politica din Romania, acolo e un macel. Il bagam sau nu pe Dragnea la puscarie, ajunge sau nu Kovesi procuror general european? E o fantezie de campanie in urma careia obiectul este ca romanii sa voteze tot politic, si sa nu voteze stiind ce voteaza, pentru ca a stii despre Uniunea Europeana inseamna a stii ce votezi. I-ati vazut ca si la Bruxelles se burzuluiesc mai ceva ca Viktor Orban in Ungaria. Eu mi-as dori foarte mult ca cetatenii romani sa voteze in deplina cunostinta a ceea ce inseamna UE", a afirmat Traian Basescu, la Chisinau, unde PMP a prezentat programul partidului pentru alegerile europarlamentare.



El le-a vorbit cetatenilor din Republica Moldova despre ce inseamna Uniunea Europeana, facand o trecere in revista a problemelor care ii nemultumesc pe europeni, cum ar fi migratia, incapacitatea sistemului Schegen de a asigura securitatea frontierelor si somajul in randul tinerilor, scrie ziare.com.