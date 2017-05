Băsescu: Mă voi bate în plen să găsim o soluţie pentru mamele condamnate

Senatorul PMP Traian Basescu a declarat marti ca va insista in plenul Camerei superioare a Parlamentului sa se gaseasca o solutie pentru toate mamele condamnate, precizand ca el opteaza pentru o gratiere mai larga, scrie Agerpres.

"Desi nu am reusit la comisie, voi incerca la plen sa atrag atentia ca trebuie sa gasim o solutie pentru toate mamele condamnate, nu numai pentru o parte, cea considerata de Ministerul Justitiei in proiectul initial ca nu a comis fapte de coruptie. Vreau sa spun ca aceasta masura nu e pentru mame, este pentru copii si nu poti discrimina copilul unei mame condamnate ca a facut delapidare de copilul unei mame care a luat o mita la primarie. Nu poti discrimina copii. De aceea voi incerca si la plen sa sustin acest amendament, care mie mi s-a parut foarte important", a declarat Basescu, la Parlament.

El a spus ca exista si o problema de constitutionalitate, aceea de a trata "copiii diferit, functie de tipul de pedeapsa pe care il are mama".

"Am vazut ce inseamna femeile, am trait in casa cu trei femei, vad ce inseamna acum munca, sa ai grija de niste copilasi si cred ca e inuman sa discriminam dreptul copiilor de a avea mama langa ei intr-un moment in care putem spune si noi ca odata cu alegerea presedintelui Iohannis s-a terminat si cu tranzitia, avem 10 ani de cand suntem in UE, o gratiere mai larga, in opinia mea, se impune. Eu nu am cerut partidului, am semnalat partidului ca e o initiativa personala si nu cer sprijinul partidului din acest punct de vedere", a precizat Traian Basescu.