Băsescu, în vizită în Republica Moldova: În toate întâlnirile, subiectul a fost unirea cu România

Senatorul Traian Băsescu, preşedinte PMP, a afirmat, duminică seara, în urma unei vizite în Republica Moldova, că principalul subiect discutat a fost unirea cu România.

Băsescu a punctat că, în cadrul vizitei efectuate sâmbătă şi duminică în Republica Moldova, a avut şi o întâlnire cu cetăţenii din Nisporeni.

"M-am întâlnit cu Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, am vizitat mânăstirea de maici din Vărzăreşti, am depus o coroană de flori la troiţa din cimitirul ostaşilor români din Vărzăreşti, căzuţi în al Doilea Război Mondial, şi am avut o întâlnire cu cetăţenii din Nisporeni. În toate întâlnirile, ca de altfel şi în emisiunile televizate la care am participat, subiectul a fost Unirea Republicii Moldova cu România", a scris Băsescu pe Facebook.