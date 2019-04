Băsescu îl face praf pe Darius Vâlcov: Un rebut moral!

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți, într-un interviu la Europa FM, că este mândru de toți tinerii pe care i-a promovat în politică, în calitate de primari, cu excepția lui Darius Vâlcov, despre care a susținut că este un "rebut moral".

"Să știți că Vâlcov era la Tineret (organizația de tineret a PDL, n.red.) cînd a devenit primar de Slatina. Era la Tineret și de la Tineret am trimis să candideze trei oameni – pe Falcă, pe primarul de la Brașov, pe Scripcaru, pe George, și pe Vâlcov la Slatina. Am spus: 'E timpul vostru'! L-am mai luat și pe Boc de pe plajă de la Mamaia și l-am trimis la Cluj. Din patru, cu trei am reușit, unul a fost rebut. Rebut moral, că altfel nu a fost un primar slab. Dar moral este un rateu", a spus Traian Băsescu.



Darius Vâlcov, fost primar PD al Slatinei, este, în prezent, consilierul premierului Viorica Dăncilă.