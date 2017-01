Băsescu: ”E treaba mea dacă am înregistrat convorbirile din biroul meu. N-am avertizat pe nimeni”

Întrebat, într-o emisiune TV, dacă a înregistrat toate convorbirile din biroul său, dacă a fost legal ceea ce a făcut sau dacă i-a avertizat pe interlocutori ca sunt înregsitrați, fostul președinte Traian Băsescu a răspuns că ”este treaba lui”.

”Este treaba mea daca am inregistrat convorbirile din biroul meu! Niciodata nu am avertizat pe nimeni... Nu era obligatoriu, dar nici nu este ilegal. Depinde doar de presedinte daca aplica aceasta masura sau nu. Dupa un incident cu un ziarist mi-am luat masuri drastice. Am fost amenintat prin telefon si atunci am decis sa-mi iau masuri", a afirmat fostul președinte, într-o emisiune B1TV, citat de hotnews.ro.

Basescu sustine ca nu stie daca inregistrarea difuzata de Sebastian Ghita a fost realizata de el si ca marea problema este daca cine l-a inregistrat a avut un mandat de la o institutie a statului sau a facut-o din proprie initiativa, potrivit News.ro. Intrebat daca a avut vreo implicare in dosarul lui Dan Voiculescu, fostul sef al statului a raspuns: "Nicio implicare. Este o minciuna."

"Este o prostie. In primul rand, eu nu am stiut ca cineva inregistreaza si nu stiu daca a fost Sebastian Ghita sau altcineva. In al doilea rand, nu am autorizat pe nimeni ca, daca a inregistrat ceva, sa faca publice acele discutii private si in al treilea rand marea problema este daca cel care m-a inregistrat m-a inregistrat avand un mandat de la o institutie a statului sau a facut-o din proprie initiativa", a declarat Basescu joi, la Parlament.