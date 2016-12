Băsescu, după nominalizarea lui Sevil Shhaideh: Analizăm dacă PMP va propune joi un prim-ministru

Sorin Roşca Stănescu: "Klaus Iohannis i-a oferit și lui Traian Băsescu ȘEFIA PNL"

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, miercuri, că singurul lucru pe care îl ştie despre Sevil Shhaideh, propunerea de prim-ministru făcută de Liviu Dragnea, este că aceasta a fost ministru al Devoltării Regionale după ce liderul PSD şi-a dat demisia din respectiva funcţie, precizând că analizează dacă PMP va merge joi cu o propunere de premier la consultările de la Cotroceni.

”La noi nu are importanţă cine a fost desemnat, noi suntem în opoziţie. Deci, oricum nu votăm instalarea Guvernului. Da, ne priveşte pe toţi, eu n-o cunosc pe doamna prea bine, doar am auzit câte ceva, deci nu vă pot spune mare lucru. Am auzit că a fost ministru la Dezvoltare Regională după Dragnea. Atât ştiu despre dânsa”, a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a precizat că ”analizează în seara asta(miercuri seară - n.r.)” dacă PMP va merge cu o propunere proprie de prim-ministru la consultările de joi de la Palatul Cotroceni.