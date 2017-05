Băsescu, după graţierea corupţiei: "Dacă cei din piaţă au delegaţie de 10 oameni, vorbesc cu ei"

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat la Parlament, că asistăm la o vânătoare de oameni politici, iar dacă protestatarii din Piaţă au o delegaţie de 10 oameni, el este dispus să poate un dialog cu aceştia.

"Din păcate au fost prea putine voturi pentru ca aceste amendamente să treacă, dar voi presevera, pentru că noi avem o definiţie greşită a abuzului în serviciu, care face ca orice om politic să fie în risc de a fi pus sub acuzare, ceea ce nu e în regulă. România are nevoie de o clasă politică nepresată de instituţii de forţă.Pentru oamenii care au ieşit in piata, daca au o delegatie de 10 oameni, eu sunt dispus să vorbesc cu eu.(...) Am făcut şi instituţiii capabile să lupte cu corupţia, numai că au deviat", a spus Băsescu.

Fostul preşedinte a mai completat:

"Au ajuns să facă vanatoare de oameni politici spre exemplu din finanţarea campaniei electorale, când există o lege care face din finanaţările ilegale contraventie si obligativitatea de a fi predaţi banii la bugetul de stat".