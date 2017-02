Băsescu, discurs aplaudat în plen, inclusiv de PSD. Dialog cu Dragnea: "Aţi citit legea? Ce zice?"

Reacţii dure după revenirea lui Băsescu în politică

Fostul preşedinte Traian Băsescu a avut un discurs care a fost aplaudat inclusiv de PSD, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Redăm, în continuare, discursul:

"Pentru cei care nu ma cunosc: am fost ministru, primar si v-am fost presedinte 10 ani. (Rasete in sala - n.red.) Voi face nota discordanta cu toti vorbitorii. De la inaltimea experientei pe care am avut-o, nu imi pot permite pedagogia. Cel mai sensibil lucru al OUG 13 e cel legat de abuzul in serviciu, toti am facut un cal de bataie din acest subiect. Eu insumi am avut dezbateri lungi la televiziuni pe tema definirii abuzului in serviciu. Traian Basescu citeste in plen definitia abuzului in serviciu. In timpul discursului lui Traian Basescu, cineva a strigat in sala "Toate panzele sus!" Si "vant din pupa!" Avem obligatia, dupa ce, ca oameni politici, am contestat multa vreme aceasta definitie, sa privim in decizia CCR. Un procuror trebuie sa ii spuna celui pe care il acuza: Omule, ai incarcat art. X, alin Z, nu ca a indeplinit defectuos atributiile de serviciu. Asta spune decizia CCR. Incalcarea trebuie sa fie incalcarea unei dispozitii exprese din lege, si nu o chestiune de indeplinire defectuoasa. Al doilea lucru e existenta vatamarii grave a intereselor unei persoane. Scopul nu trebuie sa fie sa te duci la puscarie, ci recuperarea pagubei. De ce trebuie sa mergem pe ideea ca un om trebuie bagat in puscarie pentru ca a facut o eroare? De ce fac aceasta pledoarie pentru corectitudine? Pentru ca daca functionarul public a avut un folos necuvenit, il bagi la puscarie pentru luare de mita. Avem o lege in vigoare, legea 365/2004: stiti ce este aceasta lege? Ati citit-o vreunul? Poate dumneavoastra, domnule presedinte Dragnea. Liviu Dragnea intervine: Am citit-o. Basescu: Ce zice la art. 19? Basescu antreneaza sala. Se rade generalizat cand ii intreaba pe parlamentari ce scrie in lege. Basescu: Legea a fost votata de dumneavoastra in 2004 si prevede ca infractiunea de abuz trebuie sa indeplineasca 3 conditii: intentie, folos necuvenit si incalcarea legii. Aratati-mi unde sunt indeplinite cele 3 conditii ale unei conventii pe care Romania a ratificat-o de 13 ani. Sigur, e mult de citit, ca e greu sa faci politica, trebuie sa citesti mult. Probabil stiti ca unele dintre cele mai sclipitoare minti juridice din Europa fac parte din Comisia de la Venetia. Comisia sustine ca asemenea prevederi generale sunt foarte problematice. Comisia de la Venetia considera ca prevederile penale nationale cu privire la abuzul in serviciu sa fie invocate numai in cazul in care fapta este grava. Am vrut doar sa subliniez ca dincolo de decizia CCR, trebuie sa ne aflam intr-o zona a definitiilor democratice. PSD-istii il aplauda pe Basescu atunci cand acesta spune "de ce trebuie bagat in puscarie pentru ca au facut o eroare?" Din declaratiile doamnei procuror sef DNA - nu ii rostesc numele sa nu ceara drept la replica - aflam ca DNA are in lucru 2.700 de dosare de abuz in serviciu, in afara de cele aflate in instanta. Stiti ce inseamna asta? Insumati cazurile de abuz in serviciu din tarile europene si veti vedea ca sunt in jur de 100. Definitia abuzului in serviciu poate deveni un instrument de control al oamenilor politici. Nu trebuie sa permitem instrumente care sa permita abuzul. Am dat o explicatie care sper sa fi ajuns la romani. Numai in Romania un ayatollah poate sa fie ortodox (aluzie la Liviu Dragnea)", a spus fostul preşedinte, potrivit hotnews.ro.