Băsescu, dezvăluire explozivă: Am vrut să-l demit pe Coldea după episodul "Paris" (VIDEO)

Traian Băsescu, dezvăluire explozivă la Realitatea TV, în emisiunea "Talk News" Fostul preşedinte a mărturisit că a vrut să-l demită pe adjunctul SRI Florian Codlea, după episodul de la Paris, din 2014, când au apărut fotografiile care au pus capăt carierei Elenei Udrea, la vremea respecitvă candidat la prezidenţiale.

În contextul în care a fost întrebat dacă, în 2014, ar fi avut de gând să-l demită pe şeful de atunci al SRI, George Maior, Traian Băsescu a negat, dar a precizat că a vrut să-l demită pe adjunctul acestuia.

"Nu aveam cum să-l demit pe Maior, îmi trebuia votul Parlamentului şi nu aveam majoritate. Pierdusem din 2012. Pe Coldea da, am vrut să-l demit, dar îmi trebuia avizul şefului SRI pe care mi-am dat seama că nu-l puteam obţine.""

Traian Băsescu a precizat şi contextul în care a vrut să opereze schimbarea.

"Am vrut să-l demit pe Coldea pentru povestea de la Paris, pentru că s-a amestecat brutal în jocul politic. Imediat după ce au apărut fotografiile cu Elena Udrea şi Alina Bica, l-am chemat la mine şi au făcut un raport din care rezulta că nu au fost ei (SRI - N.R.), că nu ei au dat drumul acelui material, dar după ce am plecat de la Cotroceni am aflat de la un om apropiat că ei au fost", a explicat Traian Băsescu în emisiunea moderată de Denise Rifai.

sursă video: Realitatea TV

Fostul lider de la Cotroceni a punctat şi impostura lui Liviu Dragnea faţă de Florian Coldea şi "statul paralel".

"Acum constată Dragnea, cu o mizerie morală dusă sub orice limită, că Florian Coldea si Laura Codruţa Kovesi au făcut "statul paralel". I-auzi, Dragnea, dar nu te întâlneai cu Codruţa şi Coldea?" a punctat Băsescu.