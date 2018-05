Băsescu, de partea lui Iohannis în disputa cu CCR: 3 scenarii pentru preşedinte

Traian Băsescu a declarat, joi, în contextul deciziei CCR cu privire la revocarea lui Kovesi, că dacă era în locul lui Klaus Iohannis, ar fi declanşat procedura de organizare a unui referendum, având ca temă numirea şi revocarea procurorilor.

"Soluţia ar fi fost ca astăzi preşedintele să trimită o scrisoare Parlamentului pentru a emite un decret de referendum prin care ar întreba dacă doar ministrul Justiţiei să poată numi şi revoca un procuror sau dacă doar preşedintele să poată numi sau revoca un procuror. Aş declanşa astăzi procedura, mâine", a spus Traian Băsescu, la un post TV, notează mediafax.ro.



Traian Băsescu spune că preşedintele Klaus Iohannis are nevoie de sprijin după decizia CCR privind revocarea Laurei Codruţa Kovesi.



"Eu cred că preşedintele trebuie sprijinit acum pentru că ţara se pregăteşte să intre într-un derapaj. Pe politică externă şi pe justiţie. Această hotărâre îl pune sub autoritatea ministrului Justiţiei pe preşedintele României. Vă daţi seama ce aberaţie? Este prima dată când, printr-o hotărâre a CCR, preşedintele este pus sub autoritatea unui ministru", a mai spus Băsescu.



Fostul preşedinte al României a avansat trei scenarii pentru a se termina această criză.



"Cea mai uşoară ar fi ca doamna Codruţa Kovesi să îşi dea demisia. A doua ar fi ca preşedintele să execute ce i-au cerut ministrul Justiţiei şi Curtea Constituţională.A treia variantă este ca preşedintele să refuze revocarea şi să îşi asume riscul unei suspendări din care nu are cum să piardă. Încalcă Constituţia, dar degeaba ar încălca Constiuţia pentru nimic", a mai spus Băsescu.



Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul Justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.