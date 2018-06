Băsescu: Dacă nu cade prin moţiune Guvernul, bine ar fi să-l daţi jos!

Traian Băsescu, preşedinte fondator al PMP, a declarat, miercuri, în timpul dezbaterilor pe moţiunea de cenzură, că cea mai bună măsură a Puterii este aceea de a pleca tot Guvernul Dăncilă, deoarece putem avea neşansa să ne facem de râs în Europa.

"Sper să-mi daţi câteva minute în plus că am contribuit cu Ganea, cu alţii. E pe voturile noastre. N-am să vorbesc astăzi despre efectele revoluţiei fiscale pe care le vedeţi toţi. Inflaţie, creşterea dobânzii la credite, deprecierea valorii monedei naţionale, statul se împrumută mai scump, dar am să vă vorbesc despre viitorul apropriat, de ce trebuie să cadă Guvernul prin moţiune, iar dacă nu cade prin moţiune, trebuie să îl daţi jos dvs. Va fi o reunine a premierilor statelor europene, pentru a atrasa linii strategice în UE pentru următoarele 18 luni. Credeţi că doamna Dăncilă va putea sta alături de cancelarul austriac şi să discute problema Brexit? Dar despre proiectele strategice ale UE, credeţi că va fi în măsură să spună ceva. Dacă de la 1 iulie doamna Dăncilă intră în scenă, de la 1 ianuarie intră tot Guvernul în scena UE", a declarat Traian Băsescu, de la tribună, notează mediafax.ro.



Fostul preşedinte a criticat mai mulţi miniştri ai actualului Cabinet.



"Există Consiliul Afaceri Economice. Acest consiliu va fi prezidat de domnul minisru Dănuţ Andruşcă. Vi-l imaginaţi pe Andruşcă ăn capul mesei cu toţi miniştrii europei discutând despre taxele vamale pentru statele unite. Consiliul Educaţie, Cultură şi Sport. Cum credeţi că îl va prezida ministrul 'Pamblică', împreună cu Ioana Barna, acolo unde se vor discuta problemele educaţie europene? Opoziţiei îi va fi foarte greu să treacă astăzi moţiunea. Poate cu salvatorul Ponta să treaca, dar dacă nu trece, daţi-vă singuri guvernul jos, pentru a nu ne fi ruşine cu un Guvern, când vom conduce Consiliul UE. Dacă ne vom face de râs cu exmplarele de acum din Guvern, aşa vom rămâne timp de 14 ani", a mai spus Băsescu.