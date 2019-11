Barna:"Spiritul lui Dragnea e pe buletinul de vot. Se numește Viorica Dăncilă!"

Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, spune că "spiritul" lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot şi se numeşte Viorica Dăncilă, candidatul PSD.

Barna crede că este timpul să fie sancţionat prin vot un partid care în ultimii 30 de ani aproape că a scos România din Europa şi care a alungat cinci milioane de români din ţară.

Dan Barna s-a aflat, marţi, într-o vizită electorală la Constanţa. El a stat de vorbă cu alegătorii şi a făcut fotografii cu aceştia.

"Ieri a fost un rezultat grozav, am scăpat, a fost o moţiune de cenzură şi am reuşit să învestim noul guvern şi am scăpat de Guvernul Dăncilă. Dar scăparea de PSD-ism, scăparea de spiritul lui Liviu Dragnea se face şi duminică la vot pentru că spiritul lui Liviu Dragnea e pe buletinul de vot, se numeşte Viorica Dăncilă. De asemenea, mesajul meu e unul foarte clar, ieşiţi la vot”, a afirmat Barna.

Întrebat ce şanse îşi dă pentru a intra în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Barna a răspuns: "Şanse maxime. Am văzut rezultatul la europarlamentare, am văzut că există componenta aceea activă a societăţii româneşti care se implică, care a înţeles că trebuie să ne implicăm în politică, gropile din asfalt sunt politică, infecţiile din spital sunt politică, manualele proaste sunt politică. Faptul că ne-a luat 30 de ani ca societate să înţelegem că nu putem lăsa politica să fie făcută de alţii şi oamenii cinstiţi doar să se ocupe de şcoala copiilor, de casă, de serviciu şi că trebuie să ne facem şi politica comunităţii, că nu există altă variantă, de cinci mii de ani umanitatea se conduce doar prin politică, din aceste motive sunt foarte optimist pentru că oamenii au înţeles că implicându-se se pot schimba lucrurile".

"E timpul să sancţionăm prin vot un partid care de 30 de ani aproape a scos România din Europa, care timp de 30 de ani a alungat cinci milioane de români din ţară. În aceşti 30 de ani au plecat cinci milioane de români, doar anul trecut au plecat 230.000 de oameni. Dacă mai dăm încă o dată vot PSD, este ca şi cum ne batem joc de eforturile de trei ani şi jumătate ale societăţii şi ale celor care au ieşit în stradă”, a mai declarat Dan Barna la Constanţa.

El a spus că vineri va face o dezbatere cu românii pe Facebook, de două ore şi jumătate, în care va răspunde la întrebările care i se vor adresa.