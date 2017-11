Barna: Îi cerem lui Liviu Dragnea să-și dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților

USR îi cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, să demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna.

" Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și vă propun să ne imaginăm unde ar fi fost România dacă în ultimul an Parlamentul și Guvernul s-ar fi ocupat cu adevărat de guvernare și nu de lupta cu Justiția. USR consideră că această situație trebuie să înceteze. Îi cerem lui Liviu Dragnea să-și dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și să se ocupe de problemele pe care le are cu Justiția. Nu este posibil ca Guvernul și Parlamentul să se comporte de un an de zile precum casa de avocatură a persoanelor cu probleme penale și a domnului Liviu Dragnea", a afirmat Barna, la o conferință de presă.

El a spus că inițiativa pe care USR a lansat-o săptămâna trecută în privința modificării Constituției în sensul "fără penali în funcții publice" reprezintă una dintre direcțiile pentru reforma reală a clasei politice.

"Cât timp avem persoane cu probleme penale în funcții publice trăim acest coșmar pe care îl trăiesc cetățenii României ca principalele inițiativele ale Guvernului și Parlamentului să fie îndreptate pentru rezolvarea acestor probleme penale. O clasă politică fără persoane cu probleme penale și o legislație electorală adaptată anului 2017 sunt pașii necesari pentru a putea vorbi de o democrație în România", a adăugat Barna.