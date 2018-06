Barem Romana Capacitate 2018. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul, foarte importante

Barem Romana Capacitate 2018

A inceput sezonul examenelor cu proba de Limba si literatura romana in cadrul sesiunii de Capacitate 2018.

Barem Romana Capacitate 2018. BAREME DE REZOLVARE

Baremul publicat la ora 15:00 de edu.ro le arată pe elevi cum ar fi putut să răspundă la cerințele din subiectele la română de la Evaluarea Națională 2018.

Barem Romana Capacitate 2018. BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - Evaluare Naţională 2018

Baremul Romana 2018. Varianta 2

· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele

precizate explicit în barem.

· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a

punctajului total obţinut pentru lucrare.

Barem Romana Capacitate 2018. SUBIECTUL I (40 de puncte)

A.

1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de

exemplu: crengi – ramuri; întotdeauna – mereu) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. menţionarea rolului cratimei în structura dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două

cuvinte) 4 puncte

3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa dată

2 x 2 p. = 4 puncte

· câte 1 punct pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format

fiecare cuvânt (de exemplu: auriu – format prin derivare; des – format prin conversiune/schimbarea

valorii gramaticale) – 2 x 1 p. = 2 p.

· câte 1 punct pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: auriu –

format prin derivare cu sufixul -iu de la substantivul aur; des – adverb obținut prin conversiune

din adjectiv) – 2 x 1 p. = 2 p.

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin vocale în hiat din secvenţa dată

(de exemplu: continuat, excursia, aici, luam) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru formularea, în câte un enunț, a oricăror două idei principale/secundare din

textul dat 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – precizarea oricărui motiv pentru care personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă (de

exemplu: Personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă, deoarece s-au speriat de zgomotul

de vreascuri rupte/au presupus că vine ursul.) 3 puncte

– formularea răspunsului într-un enunţ 1 punct

B.

– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului epic 2 x 2 p. = 4 puncte

– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului epic, valorificând

textul dat 2 x 4 p. = 8 puncte

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului epic se acordă astfel:

· prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.

· prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte

– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 2 puncte

Barem Romana Capacitate 2018. SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

A.

1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu:

Guvernatorul care a pus temelia cetății Alba Carolina este Stefan Kornis.; Cetatea Alba Carolina

avea rol în sistemul de apărare al habsburgilor împotriva turcilor.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei (Adina Brânciulescu) și a anului în care a apărut

articolul din care este extras fragmentul (2017)

3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (momentul – neutru;

gărzii – feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (momentul – acuzativ;

gărzii – genitiv) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (conține – predicat verbal; același –

atribut adjectival) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (conține – verb predicativ; același –

adjectiv pronominal demonstrativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

5. – transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite (de exemplu: care se

întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față; ca să facă

poze; să filmeze momentul) 2 x 1 p. = 2 puncte

– precizarea felului fiecărei propoziţii subordonate transcrise (de exemplu: care se întrec în a-și

înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față – propoziţie subordonată

atributivă; ca să facă poze – propoziţie subordonată circumstanțială de scop; să filmeze momentul –

propoziţie subordonată circumstanțială de scop) 2 x 1 p. = 2 puncte

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată

subiectivă, introdusă prin adverbul relativ cum 4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.

– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ cum:

respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată subiectivă) – 2 p.;

introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ cum – 1 p.

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a

succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p. 6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal

2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!

14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p.

2 puncte

‒ ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte

‒ punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte

‒ aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct

‒ lizibilitatea

AVEM REZOLVARILE SI SUBIECTELE

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte romana Capacitate 2018

Mai jos, aveti in primul rand transcrierea completa a textelor si cerintelor pe care elevii de clasa a 8-a le-au avut de rezolvat. Este vorba despre doua texte si cate 6 puncte cu cerinte specifice. Subiectul unu a constat in 40 de puncte, iar cel de-al doilea in doar 36. 10 puncte sunt date din oficiu.

Barem Romana Capacitate 2018. Iată mai jos ce au avut de rezolvat elevii. Subiectele au fost de dificultate medie, cei mai mulți dintre candidați bucurându-se că le-a picat genul epic, nu cel liric.

Subiectul 1 a pornit de la un text din Ioana Pârvulescu, eseistă, publicistă și critic literar în vârstă de 58 de ani. Pârvulescu este și profesor la Universitatea din București.

Barem Romana Capacitate 2018. - Subiectul 1 - Evaluare Națională 2018 la română

Citește următorul text:

În ajun, joi, cum îți spuneam, am mai făcut o ultimă excursie de vacanță în Bucegi. Părinții noștri, plus noi, cei patru copii mari (Adrian nu putea încă să vină pe munte, abia se ținea pe picioare). Albastrul întunecat și intens al cerului se sprijinea pe crestele cenușii, era o vreme splendidă, cu vizibilitate bună, deși nu la fel de cristalină ca pe vrema când din vârf se puteau zări sclipirile mării. Am făcut o tură scurtă, din Bușteni, pe drumul marcat cu triunghiul roșu. De la Căminul Alpin am urcat prin pădurea de foioase spre Poia Coștilei. Aici, admirând stâncile alburii și zada* care începea să-și coloreze perdelele de ace în portocaliu, alături de brazii de un verde întunecat, ne-am permis un prim popas și ne-am mai golit rucsacii de o parte din provizii. Am continuat excursia fără să ne grăbim, până la Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăiești, spre cabană, pe drumul numit ”Take Ionescu”, un fel de brâu care îmbrățișează la baza muntele Bucșoiu, iar de-acolo, cine mai era în stare, putea ajunge pe ”la Prepeleac” pe Vârful Omu. La întoarcere, înainte de Poiana Coștilei, nu departe de drumul marcat, am găsit un loc potrivit, cu mușchi pe jos, ca să ne oprim și să mâncăm tot ce ne mai rămăsese. Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpșor roșu tâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des. Eram mulțumiți, părinții pentru că-și lăsaseră acasă grijile. [...] Dina pentru că începea școala și avea să-l vadă pe Radu, un băiat cu ochelari, dragostea ei. [...] iar Doru fără motiv, așa, pur și simplu. Ne-am întins pătura de munte, am scos restul de mâncare din rucsac, niște pâine, ouă fierte - desigur: cu un ou fiert treci Bucegii - ceapă și gogoșari și două foarte prețioase cutii de pate de ficat. [...] Abia ce-am început masa că am auzit cunoscutul zgomot de vreascuri rupte de care ne temeam întodeauna: ursul de la care nu știai la ce să te aștepți sau oamenii de la care, de asemenea, nu știai la ce să te aștepți. Zgomotul nu venea dinspre partea cu poteca, ci din cealaltă, din plină pădure, așa că ne-am sculat cu toții în picioare, în afară de Doru, care mânca liniștit înainte, cu ochii albaști mijiți* Eram gata să-i lăsăm ursului mâncarea, ca să ne lase și el în pace. Nu știu dacă ai trăit asta vreodată, posibilitatea rea care se poate concretiza în secunda următoare. Prin minte îți trec toate metodele de scăpare: să o iei la fugă, să faci pe mortul, să te cațeri într-un copac.

Dar primejdia ne-a ocolit și acum. În loc de urs a apărut un om tânăr, cam răvășit, cu bretonul arămiu, lung, dat pe-o parte, cu un băț pe post de baston, cu o traistă pusă pieziș peste piept, ca poștașii, încălțat în pantofi și cu haine mai mult de oraș decât de munte. Nu părea un om rău și în niciun caz nu era un turist versat. Ne-a zâmbit larg.

Ioana Pârvulescu, Inocenții

*zadă = specia de conifere

*mijiți = (despre ochi) întredeschiși

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte romana Capacitate 2018 - Cerintele pentru subiectul 1

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos

1. Notează un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: crengi, întodeauna 4 puncte

2.Meționează rolul cratimei în structura de-acolo 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența: Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpșor roșu tâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des 4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în hiat din secvența: Am continuat excursia fără să ne grăbim, până în Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăiești, spre cabană, pe drumul numit ”Take Ionescu” 4 puncte

5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale / secundare din textul dat 4 puncte

6. Precizeazaă, într-un enunț, un motiv pentru care personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă 4 puncte

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte romana Capacitate 2018 - Compunerea de 150 de cuvinte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi apartenența la genul epic a textului dat.

În compunerea ta, trebuie:

- să precizezi două trăsături ale genului epic;

- să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;

- să ai un conținut adecvat cerinței;

- să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

Subiectul 2 a pornit de la un text despre cetatea din Alba Iulia, publicat de Adina Brânciulescu în National Geographic Traveler.

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte romana Capacitate 2018 - SUBIECTUL al II-lea - 36 de puncte

Citeşte următorul text:

Garda cetăţii Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin faţa sutelor de vizitatori, care se întrec în a-şi înălţa cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din faţă ca să facă poze şi să filmeze momentul. Îmbrăcaţi în uniforme austriece din secolul al XVIII-lea, membrii gărzii, unii pe jos, alţii călăare pe nişte superbi frizieni*, înarmaţi cu flinte, trec pe sub Poarta a III-a a cetăţii, grandioasa poartă a ansamblului arhitectual Alba Carolina, dominată de statia ecvestră* a împăratului Carol al IV-lea din Casa de Habsburg. Se respectă întregul ceremonial şi se trag salve de tun [...].

Pe 4 noiembrie 1715, generalul Steinville, comandatul trupelor imperiale austriece din Transilvania, împreună cu Stefan Kornis, guvernatorul Transilvaniei, şi Giovannis Visconti Morandă, arhitectul italian care a proiectat fortificaţia, au pus temelia cetăţii Alba Carolina. Aceasta avea rol atât în sistemul de apărare a habsburgilor împotriva turcilor, când şi de consolidare a puterii în teritoriile ocupate. Cum trebuia să fie principala fortăreaţă a Transilvaniei, a fost construită după cele mai noi metode de fortificare ale vremii, concepute de arhitectul militar francez, Sebastien Le Prestre, Marchiz de Vauban. Planurile au fost trimise la Viena pentru a primi aprobarea Prinţului Eugeniu de Savoia. Pentru amplasare, s-a ales stratgic cel mai înalt punct al oraşului, pe locul a două fortificaţii mai vechi. Totul a costat aproape două milioane de guldeni* de aur, o sumă imensă pentru acele vremuri, intrarea în cetate se făcea prin intermediul a şapte porţi, câte una pe fiecare linie de apărare. În prezent, Traseul celor Trei Fortificaţii din Alba Carolina conţine vestigiile a trei cetăţi din epoci distincte, construite succesiv în acelaşi loc, fiecare nouă cetate incluzând-o pe cea veche: castrul roma (106 d.H.), cetatea medievală (sec. XVI - XVII) şi Cetatea Alba Carola.

Adina Brănciulescu, Transilvania din "goana" trenului în Naţional Geographic Traveler, nr 35/ 2017

*frizieni - specie de cai

*ecvestră - (despre opere de artă) care reprezintă o persoană călare

* guldeni - monede de aur sau de argint, care au circulat în mai multe ţări din Europa

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte romana Capacitate 2018 - Cerintele la subiectul al doilea

A. Scrie răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos.

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspectete din textul dat:

- numele guvernatorului care a pus temelia cetăţii Alba Carolina - 4 puncte

- un rol pe care îl avea cetatea Alba Carolina în secolul al XVIII-a - 4 puncte

2. Scrie numele autoarei şi anul în care a apărut articolul din care este extras textul - 4 puncte

3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate din text - 4 puncte

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimp: În prezent, Traseul celor Trei Fortificaţii din Alba Carolina conţine vestigiile a trei cetăţi din epoci distincte, construite succesiv în acelaşi loc. - 4 puncte

5. Transcrie două proproziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: - 4 puncte

Garda cetăţii Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin faţa sutelor de vizitatori, care se întrec în a-şi înălţa cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din faţă ca să facă poze şi să filmeze momentul.

4. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul cum. - 4 puncte

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte romana Capacitate 2018 - redactarea unei naratiuni de maximum 300 de cuvinte

B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută într-o cetate - 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal

- să ai un conţinut adecvat cerinţei

- să respecţi precizare privind numărul de cuvinte

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor NU este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.;

registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.;

asezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).

Subiecte romana Capacitate 2018 - bareme si rezolvari

Baremul de corectare apare după ora 15 pe edu.ro.

Capacitate 2018 Subiecte Romana - Moment extrem de important pentru peste 100.000 de elevi ai claselor a 8-a care au sustinut astazi primul examen din cadrul sesiunii de Capacitate 2018.

Elevii au inceput examenul in jurul orei 9 dar au fost prezenti in sali cu o jumatate de ora inaintea inceperii probei. Intrarea in sali s-a facut doar pe baza buletinului sau a certificatului de nastere, insa in sali nu s-a putut intra cu telefoane mobile, carti sau alte materiale care ar fi putut ajuta la fraudarea probei.

Au fost afisate subiectele

Barem Romana Capacitate 2018. Subiecte Romana 2018. Iată subiectele la ROMÂNĂ Evaluare Naţională 2018:

Capacitate 2018 Subiecte Romana - Ce se intampla azi

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%), până sâmbătă, 9 iunie, ora 12:00, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul începe luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, este organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Barem Romana Capacitate 2018. calendar:

4 - 8 iunie 2018 - Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională

8 iunie 2018 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 - Limba şi Literatura Română

13 iunie - Matematică

14 iunie - Limba şi Literatura Maternă

19 iunie (până la ora 12:00) - Afişarea primelor rezultate

23 iunie - Afișarea rezultatelor finale.