Barcelona - Real Madrid. Gică Hagi i-a mirat pe toţi când a fost întrebat cu cine ţine în El Clasico

Cel mai aşteptat meci al sezonului, El Clasico se va desfăşura duminică, 28 octombrie, începând cu ora 17:15.

Întrebat la conferinţa de presă despre favorita derby-ului din La Liga, Barcelona vs Real Madrid, Gică Hagi a răspuns cu zâmbetul pe buze.

"Sunt aşa cum spun spaniolii: corazon partido. Jumătate de inimă într-o parte, la Real Madrid că acolo am jucat prima oară, a doua oară am jucat la Barca, n-am cum să neg acest lucru. Am jucat doi şi doi ani, la amândouă am dat goluri frumoase, la amândouă am câştigat câte o Supercupă, aşa că ... la amândouă am dat două goluri de la jumătatea terenului. Să nu se supere niciuna :-)

Ceea ce am învăţat eu la aceste două cluburi mi-a schimbat total modul de a gândi, de a vedea lucrurile pentru că acolo, în casă, când nu eşti atent o secundă, din titular mergi în tribună în două secunde pentru că este o competiţie enorm de mare, unde trebuie să fii zi de zi la nivelul cel mai mare. Doar aşa poţi să joci titular acolo.

Aşa că, atunci când vrei să fii cel mai bun jucător din lume, am învăţat de acolo, mi-am luat şi strategia de la ele două - aceea de a încerca să fii cel mai bun în fiecare zi", a declarat Hagi, preluat de Mediafax.