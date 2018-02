Bărbat din Bârlad, declarat mort de propria soţie, care voia să se recăsătorească

O situație demnă de scenariul unui film de comedie cu umor negru a avut loc în Bârlad. Un bărbat a fost declarat mort, în urmă cu ani buni, de propria soție care dorea să se căsătorească cu altcineva.

Omul a lucrat ilegal în Turcia aproape două decenii, iar acum, ajuns în România, după ce a fost expulzat, i s-a spus pe aeroport că, în acte, apare ca fiind decedat. “Vinovată” de toate acestea ar fi chiar soţia lui. În 1989 a decis să rămână definitiv în Turcia, unde muncise ilegal până atunci. Din cauza neînţelegerilor cu soţia a luat hotărârea de a nu se mai întoarce în România. Între timp, în țară, femeia l-a declarat decedat şi s-a recăsătorit, iar rudele nu l-au mai căutat pentru a verifica dacă este într-adevărm decedat, așa cum le spusese partenera lui de viață. În urma unor controale amănunțite, autoritățile din Turcia l-au trimis în România. “Am fost ridicat din pat şi dus la arestul poliţiei, am ajuns la Otopeni cu biletul de la ei. Mi-au luat actele şi mi-au spus că fac o glumă. Că sunt decedat. Nu îmi puteam reveni. În 2016 s-a eliberat cerfificatul de deces. Dar din 2003 sunt declarat decedat”, a povestit bărbatul, potrivit știrileprotv.ro.

Bărbatul de 63 de ani încearcă să îți recapete drepturile, dar demersul este unul dificil întrucât nu are resure financiare și, în plus, se confruntă cu probleme de sănătate. “Nu am bani de pâine, dar de avocat. Am depus un apel împotriva hotărârii judecătoreşti prin care am fost declarat decedat la cererea soţiei”, susține acesta. Mai mult decât atât, nu poate cere ajutorul nimănui ținând cont că singura rudă aflată în Bârlad este chiar mama sa, în vârstă de 84 de ani.