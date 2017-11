Banii virtuali care nu i-au atras pe teroriști. Dar românii cum se comportă?

Auzim de câțiva ani despre monede virtuale, în special bitcoin. Cel mai adesea, de la televizor sau mai nou, de la prieteni. Puțini români au fost tentați să intre în clubul clienților care utilizează bitcoin. În țara noastră, există de aproximativ 2 ani, 3 firme care se ocupă de tranzacțiile de Bitcoin. Ce înseamnă să cumperi o monedă virtuală, cât te costă, ce câștigi, cum funcționează sistemul am aflat de la Vlad Nistor, CEO CoinFlux - platformă de tranzacționare de monede digitale.

Vlad Nistor, prezent la evenimentul Foreign Investitors Summit 2017, a povestit că a ales Bitcoin pentru că, spune el, este un sistem deflaționist și banii tăi își dau mai multă putere de cumpărare.

Primele monede pe care el le-a cumpărat au fost în 2014, și spune că a fost un proces care a durat mult și cu un cost ridicat.

“Ca să cumpăr bitcoin, am schimbat din lei în euro, să fac o plată către o firmă din Singapore și a durat vreo săptămână. Am ajuns la concluzia că se poate face mai bine și am înființat CoinFlux, care momentan funcționează exclusiv prin transfer bancar. Dacă faci plata până în ora 1-2 după amiaza, primești monedele în aceeași zi și atunci am ajuns de la o săptămână la 2-3 ore și ăsta e business-ul nostru. Dacă vrei să cumperi bitcoin din afară te costă mai mult din cauza schimbului valutar și a transferului bancar.”, a explicat Vlad pentru Realitatea.net.

Cum funcționează bitcoin?

Bitcoin este o rețea globală ce oferă un sistem de plată descentralizat și permite un transfer de valoare între două persoane, fără intermediari. Rețeaua stochează informațiile despre tranzacții într-un registru comun, global, folosind tehnologia blockchain(registre distribuite). Oricine dorește să între în rețea poate instala softul Bitcoin și apoi poate primi sau trimite plăți. Toți participanții din rețea trebuie să respecte un set de reguli comune. Tranzacțiile care nu respectă regulile sunt ignorate de către rețea.

De exemplu, dacă vrei să faci un transfer în SUA te costă 30-40 $ pe tine, încă 30-40$ pe cealaltă persoană și sunt implicate cam 4 bănci, iar la Bitcoin durează 10-15 minute să ajungă și te costă 1-2 $.

Bitcoin, pe piața din România

Sunt 3 jucători în România, iar lunar se fac câteva mii de tranzacții. Vlad Nistor spune că sunt zile când se tranzacționează valori de 2 milioane de lei.

Profilul clientului din România: Bărbat, între 20 și 40 de ani, cu venituri peste medie și în domeniul IT.

Tranzacția în sine: Pentru a tranzacționa, ai nevoie doar de un wallet (portofel electronic) în care să îți depozitezi bitcoinii și de un cont deschis pe una dintre platformele de tranzacționare. Poți începe și cu valori mai mici, întrucât bitcoin este divizibil pană la 8 zecimale. Valoarea unui bitcoin pe 2 noiembrie era de 6.300 de euro, echivalentul a 7.300 de dolari, un maxim istoric.

Bitcoin este o investiție

Vlad Nistor a explicat că bitcoin poate fi o investiție, funcționează ca și cum ai cumpăra acțiuni la o companie. Dacă tehnologia se dezvoltă și avansează și dacă numărul de utilizatori crește, atunci și prețul ar trebui să crească.

Bitcoin a început cu ideea de a face un sistem de plăți, între timp oamenii și-au dorit un mod de a specula, și acum se folosește mai puțin pentru plăți și mai mult pentru speculă.

Mulți oameni care au intrat recent, se uită pe grafic și au văzut că prețul bitcoinului crește și atunci vor să participe și ei în creșterea de prețuri.

Inovația nu este doar în bitcoin, au apărut în ultimii ani mai multe rețele care oferă funcționalități diferite. Ethereum este un computer distribuit, global, în timp ce Zcash și Monero oferă tranzacții complet anonime. Sunt oameni care cumpără bitcoin, iar cu această monedă virtuală cumpără alte monede nou apărute.

Anonimitate totală în tranzacții

Unul dintre avantajele Bitcoin este cvasi-anonimitatea tranzacțiilor, practic plățile cu Bitcoin pot fi făcute fără a fi divulgate informațiile personale ale utilizatorilor. Nu se știe de unde pleacă banii, unde ajung, dar se știe că tranzacția există și este validă, explică Nistor. Conform unui raport al Comisiei Europene, nu există dovezi conform cărora mondele digitale ar fi folosite pentru spălarea banilor, în timp ce Trezoreria Marii Britanii nu a găsit indicii conform cărora bitcoin ar fi folosiți pentru finanțarea terorismului, spune Nistor.

La CoinFlux, spune Vlad Nistor, facem o identificare a clienților pentru a preveni faudele, spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism. Astfel, dacă doriți să tranzacționați monede virtuale prin intermediul CoinFlux, este necesar să furnizați datele persoanele.





Siguranța transferului de Bitcoin

Un avantaj important în cadrul rețelei bitcoin este securitatea și controlul. Utilizatorii de bitcoin au control total asupra tranzacțiilor pe care le efectuează, iar tranzacțiile sunt sigure și ireversibile. Acestea funcționează pe baza de criptografie, adică un procedeu care se ocupă cu securizarea informației. În acest fel nu mai este nevoie de un intermediar, cum ar fi banca, ci utilizatorul este singurul care are acces la cheia criptografica, respectiv la fondurile sale.