XXX website VIDEO care se va vedea mare pe o arenă

BangBros doreşte să cumpere dreptul de a da numele arenei în care joacă echipa de baschet Miami Heat. Site-ul de filme porno a oferit 10 milioane de dolari în schimbul unui logo pe edificiul stabilimentului sportiv. În prezent, respectiva arenă este sponsorizată de American Airlines, dar contractul cu această companie aeriană va expira în 2020, iar AA nu şi-a manifestat intenţia de a reînnoi acordul. Astfel, site-ul XXX BangBros are toate şansele să-şi vadă numele mare lipit la intrarea în arena celor de la Miami Heat.

Deocamdată, şefii clubului de baschet nu au precizat dacă vor accepta sau vor refuza oferta, ci au întrebat sec, retoric: "Serios?". BangBros ar vrea ca arena să fie redenumită în BangBros Center.

