Bancpost, obligată să restituie dobânda contractuală pentru anumite credite

Bancpost, in premiera obligata sa restituie dobanzile contractuale si sumele platite de catre imprumutati pentru creditele externalizate in afara tarii catre EFG New Europe Funding II B.V- Decizia ANPC vizeaza zeci de mii de debitori. Verificati daca sunteti printre cei care isi pot recupera banii platiti cu titlu de Dobanzi si comisioane si daca creditul dvs. a fost externaliazat.

Prima data, problematica EXTERNALIZARII creditelor a explodat in 2015, cand noi, cei de la SCA Cuculis&Asociatii, am dezvaluit cum aceste pachete au fost transate si trimise catre Olanda de catre Bancpost, dar si de catre alte banci precum Credit Europe Bank Otp Bank si altele.



Din 2015 si pana in prezent, au fost incepute demersuri in instanta pentru ca bancile mai sus amintite sa fie trase la raspundere si sa le fie restituiti banii platiti pe dobanzi celor ce au fost externalizati (aproape tot patrimoniul de credite al Bancpost).



ANPC, in premiera la 3 ani de zile dupa ce noi am facut publice aceste informatii, amendeaza drastic Bancpost, dar si constata ca BANCPOST NU avea dreptul sa cesioneze credite catre Olanda la entitati tip vehicule FINANCIARE ce nu aveau calitatea de banca comerciala si astfel DOBANZILE PLATITE IN AFARA TARII TREBUIESC RESTITUITE IMPRUMUTATILOR EXTERNALIZATI.



Trebuie precizat ca si Profit.ro scrie ca ANPC a intreprins o analiza cu privire la acest fenomen, probabil dupa dezvaluirea noastra (N.P) din 2015, si a constatat ca Bancpost a transferat, începând cu 2008, credite acordate persoanelor fizice și firmelor chiar către o firmă din cadrul grupului grec EFG. Banca din România, deținută de EFG Eurobank, a cesionat credite de până la 830,5 milioane de euro (situația din 2009) către o societate cu răspundere limitată înregistrată în Olanda, înființată în aprilie 2008 – EFG New Europe Funding II B.V (redenumită ERB New Europe Funding II B.V. în 2012), deținută la rândul ei de o altă societate cu răspundere limitată – EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.),



Astfel, gestul prejudiciabil facut de catre Bancpost in 2008, prin contractul cadru de vânzare-cumpărare creanțe cu firma olandeză a fost de a trimite credite de zeci de milioane de euro sau franci elvețieni catre acest vehicul financiar care nu putea, conform legii in vigoare, sa desfasoare activitati de genul celor date in competenta bancilor.



Astfel, dupa cesiune, Bancpost se ocupa de administrarea creditelor – încasa ratele și gestiona relația cu clienții, în timp ce firma olandeză încasa fluxurile de numerar – principal, dobânzi și comisioane, asta insemnand, cel putin pana la proba contrara, ca de fapt BANCPOST nu achita taxe si impozite la statul roman fiindca era de esenta un INTERMEDIAR. Prin urmare, fapta in sine este ilegala.

Acest articol este scris de avocat Cuculis Adrian.



