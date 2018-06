"Faceți aceeași greșeală ca Turcia". Avertismentul Băncii Mondiale pentru Guvernul României

Avertisment de la Banca Mondiala

Banca Mondială a revizuit în sus creșterea economică a României pentru 2018, dar trage un semnal de alarmă cu privire la politicile fiscale prociclice asemănătoare cu cele din Turcia, care duc la adâncirea dezechilibrelor macroeconomice, potrivit celui mai recent raport al instituției financiare.

Măsurile fiscale prociclice sunt așteptate să continue în România în 2018, ceea ce păstrează inflația mult peste ținta anuală, se arată în raportul Băncii Mondiale "Global Economic Prospects - The Turning of the Tide?".

"Ratele de inflație se păstrează peste nivelul optim în anumite state, iar politicile legate de stabilizarea deficitelor contribuie la creșterea presiunii pe inflația domestică în țări ca România sau Turcia", scriu economiștii de la Banca Mondială.

Deficitele de cont curent fie s-au înrăutățit, fie au rămas la cote ridicate pe fondul creșterii prețurilor la petrol și a intensificării importurilor, "în timp ce politicile fiscale continuă să fie prociclice în cazul unor importatori de bunuri de larg consum ca România și Turcia", se spune în raportul Băncii Mondiale.

Un pas greşit pe care România îl tot repetă în ultimii ani consta în faptul că utilizează o politică fiscală prociclică. Ce înseamnă acest lucru? O astfel de politică fiscală duce la amplificarea variaţiilor ciclului economic şi nu la stabilizarea acestuia.

Altfel spus, politica prociclică determină un efort mai mare din partea politicii monetare în a stabiliza preţurile şi a reduce inflaţia, iar necorelarea politicilor macroeconomice este întotdeauna un semnal negativ.

"Efectul măsurilor fiscale de susținere în România, care a alimentat un avans economic puternic în 2017, s-a atenuat treptat în 2018", mai arată analiza Băncii Mondiale.

Rata inflaţiei pare să fi scăpat de sub control în România. Inflaţia a ajuns la 5,2% în aprilie 2018, cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Situația din țara noastră este cea mai gravă din UE, potrivit ultimelor rapoarte Eurostat.

Banca Mondială a îmbunătăţit estimările de creştere a economiei României pentru 2018, anticipând un avans de 5,1%, cu 0,6 puncte procentuale peste ritmul prognozat în ianuarie, instituţia financară avertizând în schimb că presiunile inflaţioniste sunt în urcare.

Pentru 2019, banca anticipează o încetinire a creşterii economiei româneşti la 4,5% (+0,4 puncte faţă de estimarea din ianuarie) şi la 4,1% în 2020 (+0,6 puncte comparativ cu ianuarie).