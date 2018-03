Bâlbâielile lui Manda pe audierea lui Coldea. Ce se ascunde în spatele declaraţiilor contradictorii

Florian Coldea a dezmințit categoric că ar fi cerut amânarea audierii din comisia SRI, pe motiv că ar fi răcit, așa cum a declarat luni șeful Comisiei parlamentare, Claudiu Manda. Ulterior, într-o intervenție telefonică la Jocuri de Putere, și acesta a recunoscut că, de fapt, el a propus ca audierea să aibă loc săptămâna viitoare.

Într-o declarație pentru Ziare.com, fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații Florian Coldea a spus că decizia amânării a fost luată unilateral de comisia SRI. Motivul ar fi fost faptul că audierea era programată la ora 14 și s-a considerat că lucrările s-ar prelungi până seara târziu. "Nu am nicio problemă să mă prezint oricând în fața comsiei SRI pentru a discuta orice subiect aflat în dezbatere", a declarat generalul Coldea pentru Ziare.com.



După apariția informațiilor, Claudiu Manda, șeful Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, a avut o intervenție telefonică la Realitatea TV.



"Am avut acea discuție cu domnul Coldea în vederea audierii. Domnul Coldea a spus că e un pic răcit, dar că poate să vină la Comisie. Din discuția cu domnul Coldea ne-am dat seama că audierea va dura mult mai mult, la ora 14 va fi destul de târziu și se va întinde destul de mult, mai ales că cu domnul Coldea avem de lămurit mai multe lucruri decât cu domnul Maior, la care a durat destul de mult. Şi atunci, cred că, cumva la propunerea mea, am convenit împreună să fie audierea săptămâna viitoare la ora 11. Domnul Coldea a spus că vine la comisie atunci când este invitat", spune Manda.



Manda a negat că amânarea audierii ar avea vreo legătură cu Liviu Dragnea.



Rareş Bogdan: Având în vedere dezbaterea din interiorul partidului pe care-l reprezentați și teama domnului președinte Dragnea de dezvăluirile domnului Maior sau posibile ale domnului Coldea, v-a solicitat domnul președinte Dragnea să amânați această audiere?

Claudiu Manda: Nu, nu. Şi nu are legătură cu dezbaterea din partid sau cu congresul PSD.

Audierea lui Florian Coldea va avea loc, așadar, săptămâna viitoare și vine după ce fostul lui șef George Maior a declarat tot în comisia SRI că Liviu Dragnea participa la petrecerile date de Serviciul Român de Informații în diverse locații. Despre Coldea s-a zvonit recent că ar fi consilierul șefului PSD, informație pe care Liviu Dragnea a catalogat-o drept o aberație.