Zodia Balanta

Daca strangi astazi ca sa ai ce manca maine si poimaine, condamni zilele urmatoare la aceleasi lipsuri ca azi si traiesti un viitor care este doar extinderea prezentului. Creandu-ti astfel o bula izolata intr-o realitate mai mare si mai plina de posibilitati fata de care te limitezi. Dar daca strangi astazi pentru ca viata iti […]

