Băişanu, ministrul propus pentru Relaţia cu Parlamentul, va ataca decizia excluderii din ALDE

Ștefan Alexandru Băișanu

Alexandru Ștefan Băişanu, propus de Viorica Dăncilă pentru funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, a anunţat că unii membri ai ALDE vor cere Congres, deoarece oamenii din jurul lui Călin Popescu Tăriceanu au dus partidul în gard şi trebuie să facă un pas în spate.

Ștefan Băişanu spune că va ataca în instanță decizia eventualei excluderi din partid.

„Eu voi spune că dacă pleacă cinci parlamentari deputaţi din grupul ALDE se distruge şi grupul de Cameră aşa cum s-a întâmplat la Senat.

Eu personal voi acţiona în instanţă această decizie a partidului, şi atâta vreme cât mă voi judeca cu partidul, apărându-mă de această violare, nu se va aplica decizia.

Vom avea o Delegaţie Permanentă luni şi vom cere Congres. Nu în contrapartidă. Eu sper ca domnul Tăriceanu să înţeleagă. Eu cel puţin nu am gândit nicio secundă că preşedintele Tăriceanu ar trebui să plece. Singura întrebare pe care i-am pus-o în Biroul Politic a fost ce a motivat decizia retragerii candidaturii la prezidenţiale, pentru că asta a fost o lovitură de teatru pentru noi.

Nu ştiu dacă neapărat luni. Cât mai repede. Nu se discută de scaunul domnului Tăriceanu, se discută de cei care îl înconjoară în momentul de faţă şi consider că oamenii care au dus partidul în gard, trebuie să facă un pas în spate. Vedem dacă partidul vrea într-adevăr sau nu vrea la guvernare. Vedem dacă într-adevăr vrea să facă alianţă cu PSD”, a afirmat Ștefan Băişanu, miercuri seara la TVR 1.

Acesta a explicat că nu au fost consultați cu privire la alianța cu Victor Ponta.

”La un moment dat a apărut o poză pe Facebook în care existau doi, trei membri de la ALDE şi doi, trei de la Pro România. Nu, categoric nu m-a consultat nimeni. După aceea am stat de vorbă cu vicepreşedinţii. Am stat de vorbă cu domnul Tăriceanu. Am întrebat dacă mai candidează. A spus da, dar că e bine să facem alianţă şi cu alţi ca să întărim. Aşa am decis să ieşim de la guvernare. Ne aliem într-un soi de alianţă electorală şi am votat cu toţii chestiunea aceasta. Toată această chestiune avea logică atâta timp cât venea în sprijinul preşedintelui meu, adică domnul Tăriceanu, preşedintele meu. Numai că domnul Tăriceanu a renunţat la candidatură. Am fost anunţaţi. Probabil a vorbit cu domnul Chiţoiu, ne-a anunţat după aceea. După ce ne-am trezit din toţi aceşti pumni şi că e candidatul altul. Ne-am trezit într-o alianţă cu Pro România, unde sunt luaţi oameni din eşalonul doi al PSD. E clar că nu se vor mai regăsi pe liste şi încearcă să mai prindă loc în Parlament”, a mai declarat Ștefan Băișanu.