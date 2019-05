Băiat de 5 ani, din Craiova, filmat de tatăl său în timp ce conduce mașina

Polițiștii doljeni fac cercetări după ce pe pagina de Facebook a unui bărbat din Craiova a fost postat un filmuleț în care fiul acestuia, în vârstă de doar cinci ani, apare conducând mașina.

Tatăl micuțului a postat filmulețul pe Facebook, făcând și o descriere a faptei: „Willyfort jr.la 5 anișori. This beautiful and unique boy at the age of 5 leads a 600 horsepower car” ( „La numai 5 ani, acest unic și frumos băiat conduce o mașină de 600 de cai putere”).



Reprezentanții IPJ Dolj au menționat că în acest caz se fac cercetări pentru conducere fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane despre care se cunoaște că nu deține permis de conducere, scrie realitateadecraiova.net.







De asemenea, oamenii legii vor stabili și locul unde copilul s-a plimbat cu mașina.