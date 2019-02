Aurelian Bădulescu vrea la șefia PSD București

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, a anunţat că va candida la şefia PSD Bucureşti, după ce s-a sfătuit cu Gabriela Firea. Decizia vine după altercaţia pe care acesta a avut-o cu Gabriel Mutu, cel care este acum şeful interimar al social-democraților din Capitală. Mutu anunţă că nu este de acord ca Bădulescu să candideze şi cere chiar ca viceprimarul să fie şi exlcus din partid.

Aurelian Bădulescu a declarat, pentru Realitatea TV, că, indiferent de ce va face Gabriel Mutu, nu renunţă la intenţia de a candida la şefia organizaţiei PSD Bucureşti.

"Aştept ca organizaţia condusă vremelnic de Gabriel Mutu să comunice exact procedura de depunere a candidaturii, după care o voi respecta şi cu siguranță voi incepe sa am discuţii cu organizaţiile de sector şi cu membri PSD care la această oră sunt în număr foarte mare și susţin această candidatură a mea", a declarat Aurelian Bădulescu.

Gabriel Mutu nu este de acord cu ideea şi va cere ca Bădulescu să fie exclus din PSD.

"Domnul Bădulescu ar fi bine să candideze la preşedinţia altcuiva. Un om care nu înţelege cum funcţionează un partid politic, nu înţelege statutul, nu înţelege ce obligaţii are faţă de partidul din care face parte nu are cum să candideze la o funcţie de conducere. Omul care îşi atacă şi nu-şi recunoaşte liderii din partid nu are cum să candideze la o funcţie de conducere în acel partid. De aceea dânsul trebuie să se gândească serios dacă nu cumva va fi exclus în perioada următoare din partid", a declarat Gabriel Mutu, pentru stiripesurse.ro.