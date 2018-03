Bădălău va anunța, după CEx, dacă va mai candida pentru postul de președinte executiv

Niculae Bădălău. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a declarat luni, înainte de CEx, că nu s-a hotărât dacă va mai candida pentru această funcție, chiar dacă anterior Liviu Dragnea declarase că-l va susține.

„Cel mai bine m-am simțit în funcția de membru. Am făcut parte din campania din 2016, județul la care am fost președinte a obținut cele mai bune rezultate din țară și lucrul ăsta mă determină să gândesc în continuare în funcție de decizia CEx, dacă voi candida sau nu. După acest CEx, cu siguranță. Până atunci nu mă hazardez să spun că o să candidez. (...) Așa cum vă spuneam, cel mai bine m-am simțit atunci când am fost președinte de organizație. Acasă este cel mai bine”, a spus Bădălău.