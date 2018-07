Bacalbașa, limbaj suburban cu referire la Udrea: ”Dacă doamna a avut cea mai veche meserie din lume”

Nicoale Bacalbașa, deputat PSD, uimește din nou prin declarațiile grobiane din plen. De data acesta, a făcut referire la Elena Udrea, spunând indirect, că ar fi fost femeie de moravuri ușoare: ”Nu stiu ce meserie a avut inainte doamna, si daca a fost cea mai veche meserie din lume, toate meseriile sunt onorabile”, a spus acesta, de la tribună.

Nicoale Bacalbasa (PSD) a avut această intervenție, de dezbaterile pentru Codul Adminsitrativ. Acesta a venit si i-a dat o replică lui Eugen Tomac, folosind un limbaj suburban:

”Sigur că meseria de politician presupune diplomaţie, dar atâta viclenie josnică nu mi-am imaginat că poate să încapă în noţiunea extrem de elastică de diplomaţie. În momentul în care a venit la putere PNL-şul, şi PD-ul, toţi prefecţii au fost daţi jos într-o noapte. Politizarea a fost de o duritate extraordinară. Chiar nu vă e ruşine aşa privindu-mă în ochi? Mă consideraţi idiot sau mă consideraţi oportunist care n-o să vă răspundă? În ceea ce mă priveşte personal, eram director de spital prin concurs, nu am furat în viaţa mea, stau şi acuma la bloc, în apartamentul pe care l-a luat mama, care era doctor la Contagioase, am o maşină veche de 10 ani pe care o conduce nevastă-mea, că nu am două. Sunt foarte mulţumit. Dar în momentul în care am ajuns într-o conjunctură pe care care nu mi-am dorit, că a fost o propunere de nerefuzat, să conduc un CJ, veniturile mele de doctor care făcea 10 gărzi pe lună, profesor, şef de clinică şi care avea dreptul să lucreze în privat au scăzut la jumătate. Ştiam că sunt urmărit de 15 persoane. (...) Toţi aceşti primari, preşedinţi de CJ au fost oameni violent limitaţi în drepturile lor profesionale şi în activităţile lor economice. (...) În ceea ce priveşte reprezentantul dlui Băsescu (Tomac) vorbind aici, parcă i-au furat portofelul, apoi să mă ierte cu Elena Udrea pe care Băsescu a vrut să o bage pe gâtul naţiunii ca preşedinte de republică, hai să fim serioşi, eu acuma orice profesie a făcut doamna înainte şi chiar dacă cea mai veche profesie din lume, toate profesiile sunt onorabile. La nivelul cultural, că are sânge în instalaţie, dar nivelul cultural lam văzut. Dar fiţi şi dvs serios, e Parlamentul României”