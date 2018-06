Bac 2018 - Subiecte Matematica - Toate informatiile sunt aici

Bac 2018 - SUbiecte Matematica - A venit momentul celei mai dificile probe de la examenul de Bacalaureat 2018.

Subiecte matematica BAC 2018 tehnologic:





Subiecte Matematica BAC 2018 M2 stiinte ale naturii. Subiectele la Matematică BAC 2018 vor fi publicate în acest articol imediat după terminarea examenului. Baremul de corectare la Matematică BAC 2018 va fi disponibil la ora 15:00.

Subiecte Matematica BAC 2018 // Subiectele şi baremul la Matematică M1, M2, M3 şi M4 vor fi publicate miercuri pe subiecte.edu.ro

In fiecare an, statistic, cei mai multi elevi obtin note mici sau chiar cad examenul din cauza probei de Matematica. Ramane de vazut daca si in acest an situatia va fi la fel. Matematica si-a facut un renume prin dificultatea in care ii pune pe elevi, desi de-a lungul anilor nivelul subiectelor a mai scazut tocmai pentru a se obtine note de trecere.

136.871 de elevi susţin săptămâna aceasta probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2018.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, au început luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 26 iunie, a avut loc proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie.

Pentru susţinerea probelor scrise la Bacalaureat 2018, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi, anunţă realitatea.net. Toate sălile de examen de la Bacalaureat 2018 trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul în sălile de Bacalaureat 2018 cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a fi declarat promovat la Bacalaureat 2018, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale Bacalaureat 2018;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea Bacalaureat 2018;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Î n conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații." Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

