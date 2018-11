Baba Vanga, previziuni uluitoare pentru femeile din zodiac, până în 2050. Răsturnări de situaţii

Baba Vanga, celebra clarvăzătoare din Bulgaria, a lăsat în urma sa numeroase profeţii, iar multe dintre ele nu fac referire la vreo Apocalipsă, ci la răsturnări de situaţii în vieţile private ale anumitor oameni. De-a lungul anilor, toate prezicerile clarvăzătoarei Vanghelia Pandeva Dimitrova s-au adeverit, devenit astfel cea mai celebră prezicătoare din lume.

Chiar înainte de a muri, în anul 1996, dată pe care o prevăzuse exact, se zvoneşte că a transmis darul său asupra unei fetiţe din Franţa, care la rândul său a orbit la vârsta de 10-11 ani, aceeaşi ca cea la care a orbit Baba Vanga. Tot înainte de a muri, clarvăzătoarea a lăsat în urma ei previziuni legate de lucrurile care se vor întâmpla anumitor zodii, până în anul 2050.



Pentru femeia Berbec, Baba Vanga a prevăzut schimbări total neaşteptate, care vor fi o adevărată provocare în orice situaţie în care se va afla, fie că este vorba de carieră, dragoste sau sănătate. Deşi va trece prin perioade dramatice, va reuşi să treacă peste, următoarea perioadă fiind una liniştită şi lipsită de orice grijă, scrie one.ro.



Femeia Taur, în schimb, va avea parte de surprize uriaşe. Pe plan profesional, oportunităţile de angajare se schimbă de la an la an, iar propunerile angajatorilor sunt tot mai bune. Dacă acum salariul pe care îl ai nu te satisface, stai fără grijă, sumele vor începe să crească.



Femeia Gemeni va trece prin câţiva ani plini de confuzie alături de partenerul de viaţă. Totul până când aceasta va realiza că se află lângă persoana potrivită, care are o influenţă pozitivă asupra sa şi care o face să fie cea mai bună versiune a ei. Nu trebuie să depună deloc efort în carieră, succesul pe plan profesional fiind garantat.