Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul decesului fostului judecător Mustaţă

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anunțat că s-a sesizat din oficiu în cazul decesului fostului judecător Stan Mustaţă şi că a dispus efectuarea unor anchete la penitenciarele Rahova, Giurgiu şi Jilava.

Avocatil Poporului a menţionat că se vor verifica, printre altele, motivele pentru care a fost transferat. Aflat în custodia Penitenciarului Jilava, fostul magistrat a murit, miercuri, la Spitalul "Carol Davila", în urma unui infarct miocardic.

"Am hotărât sesizarea din oficiu în cazul decesului fostului judecător Stan Mustaţă, pe baza informaţiilor din mass-media, am dispus, pentru că sunt semne mari de întrebare în legătură cu condiţiile în care s-a produs decesul, etc., am dispus efectuarea unor anchete la Penitenciarul Rahova, Penitenciarul Giurgiu şi la Penitenciarul Jilava pentru început. Am înţeles că a fost plimbat, a fost trimis de la Rahova la Giurgiu noaptea la 2 şi a fost trimis apoi la Jilava înapoi după o zi sau două. Aceste anchete vor fi făcute de echipe mixte din cadrul domeniului pentru armată, justiţie, poliţie, penitenciare, cu colegi de la un alt domeniu, mecanismul de prevenire a torturii tot din cadrul Avocatului Poporului. Din echipă va face parte în mod obligatoriu şi un medic ca să analizeze actele medicale", a spus Ciorbea, citat de agerpres.ro.