Avocatul Elenei Udrea și Alinei Bica cere autorităților din Costa Rica eliberarea celor două

Avocatul Elenei Udrea şi Alinei Bica a depus joi o cerere de eliberare la Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia oraşului San Jose, informează site-ul de ştiri AmeliaRueda.com, citat de Mediafax.



În acest context, Biroul pentru Evaluare Tehnică şi Relaţii Internaţionale (OATRI) din cadrul Ministerului Public din Costa Rica a transmis joi că Elena Udrea şi Alina Bica sunt în continuare în arest preventiv şi că, până în momentul difuzării acestei ştiri, România nu a anulat solicitarea de extrădare. "Instituţia se va consulta cu autorităţile din România pentru a clarifica informaţiile despre acest caz", a transmis OATRI.



Tribunalul Penal din districtul Pavas, de a periferia capitalei San Jose, a decis pe 3 decembrie admiterea cererii procurorilor de menţinere în detenţie preventivă a Elenei Udrea şi a Alinei Bica până la finalizarea procedurii de extrădare, potrivit site-ului de AmeliaRueda.com. Înaintea deciziei, Ministerul Public din Costa Rica anunţa că a cerut prelungirea detenţiei preventive până la "finalizarea procedurii de extrădare solicitată de România".





Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute pe 3 octombrie de autoritățile din Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României.

Situație PARADOXALĂ în cazul eliberărilor: Condamnații pot părăsi țara

Alina Bica și Șerban Pop sunt printre condamnatii pentru care ÎCCJ a dispus, ieri, suspendarea executării pedepsei ca urmare a deciziei CCR privind componența completurilor de 5 judecatori.

Magistratii au decis eliberarea pana la judecarea pe fond a contestatiilor in anulare formulata de cei doi.

Bica si Pop au parasit tara inainte de decizia definitiva a instantei, din luna iunie. Alina Bica a fost depistata in Costa Rica si arestata, iar Serban Pop in Italia, unde este arestat in prezent.

In cazul celor doi, institutiile abilitate din România vor instiinta autoritatile judiciare din cele doua state, urmând a fi pusi in liberate. Ulterior, Alina Bica si Serban Pop vor fi liberi sa paraseasca statele respective.

Fostul șef al ANAF, Șerban Pop, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, iar Alina Bica la 4 ani de detentie.

Pe de alta parte, condamnatii care au parasit închisorile din România nu au nicio interdictie de a parasi tara, desi, dupa ce se va judeca pe fond contestatia in anulare exista posibilitatea sa fie respinsa si sa fie reincarcerati.

„Nu există nicio interdicție. Este o hotărâre definitivă la care executarea este suspendată, până la soluționarea contestației în anulare. Din ce știu eu, în situația acestor persoane, există în evidența Poliției de Frontieră în asemenea cazuri. Teoretic, nu există nicio interdicție să părăsească. Nu e sub nicio măsură preventivă. Vorbesc de principiu”, a declarat, pentru Mediafax, Dan Lupașcu, avocatul lui Constantin Nica.

Printre cei eliberati ca urmare a suspendarii executarii pedepsei pana la solutionarea contestatiei in anulare se afla si Constantin Nita, Dan Sova si Rudel Obreja.

Contestatiile in anulare au fost depuse dupa decizia CCR, in care se mentiona ca inca din 2014 nu s-a respectat legea privind componenta completurilor de 5 de la ICCJ.